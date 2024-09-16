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WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor. Beta sürümünde test aşamasında olan özellik sayesinde WhatsApp'ta kurulan toplulukların sahipliği başkalarına devredilebilecek ve kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.

PARA KAZANMA İMKANI BULABİLECEKLER

Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak

ESKİ YÖNETİCİ POZİSYONUNDA KALMAYA DEVAM EDECEK

WhatsApp'ın beta sürümündeki ekran görüntülerine göre, bir topluluğun yöneticisi topluluğu başka bir kullanıcıya devretmeye karar verdiğinde, devir işlemi sırasında eski yönetici yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek.

Ancak, yeni yönetici, devir işlemini tamamladıktan sonra eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek. Bu süreç, tüm tarafların arasındaki anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

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Yorumlar (2)

Perwer:

Daha önce saadece mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma gibi kolay kullanım ve sade arayüzlü bir tasarıma sahip olan WhatsApp‘ı gün geçtikçe gereksiz özellikler eklenerek karman Çorman bir hale getirildi ve getiriliyor. Yakında ücretli versiyonunu da göreceğimizden eminim. Zaten yeni eklenen bu özellikler ücretli versiyonuna hazırlık çalışmalarıdır. Bekleyin görün

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0
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Dağıstan:

Maliye , peşlerine düşmesin de..

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