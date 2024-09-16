WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.

PARA KAZANMA İMKANI BULABİLECEKLER

Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

ESKİ YÖNETİCİ POZİSYONUNDA KALMAYA DEVAM EDECEK

WhatsApp'ın beta sürümündeki ekran görüntülerine göre, bir topluluğun yöneticisi topluluğu başka bir kullanıcıya devretmeye karar verdiğinde, devir işlemi sırasında eski yönetici yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek.

Ancak, yeni yönetici, devir işlemini tamamladıktan sonra eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek. Bu süreç, tüm tarafların arasındaki anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.