Son dönemlerin popüler iletişim uygulaması WeChat ile ilgili sorular gelmeye devam ediyor. WeChat QR kodları nasıl taranır rehberi ve detayları...

Son dönemlerin popüler iletişim uygulaması WeChat ile ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle WeChat uygulamasının kullanımı ve özellikleri ile ilgili sorular en fazla gelenler arasında. İşte sizler için hazırladığımız WeChat QR kodları nasıl taranır isimli rehberimiz ve detayları…

WeChat QR kodları nasıl taranır rehberi! İşte detaylar

WeChat QR kodları kullanarak kişi ekleme, ödeme yapma ve özel içerik veya tekliflere erişmek gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan WeChat QR kodları sayesinde bahsi geçen işlemleri vakit harcamadan kolayca gerçekleştirebilir, WeChat ile olan bağlantılarınız kesintiye uğramadan kullanmaya devam edebilirsiniz.

1- WeChat uygulamasında QR kodları taramak için öncelikle "+" simgesine dokunun.

2- Daha sonra gelen menüden "QR Kodunu Tara" ifadesini seçiniz.

3- Kameranızı açılması ardından QR kodunu kameraya dogru tutun.

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Üç adımlık rehberimizin adımlarını dogru bir şekilde tamamlamanız halinde istediğiniz WeChat QR kodunu kolayca okutabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

WeChat QR kodu nasıl oluşturulur?

WeChat QR kodu oluşturmak için öncelikle QR kodunun yönlendirmesini istediğiniz hesabı açın. Daha sonra "+" simgesine tıklayın. Çıkan menüden hesabın URL adresini kopyalayın ve herhangi bir QR kod oluşturucu uygulamayı kullanarak kodu oluşturun.