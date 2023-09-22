watchOS 10 ile Yenilikler

watchOS 10 ile birlikte birçok uygulama yeniden tasarlandı. Ayrıca Apple Watch saatler artık iPhone'lardaki gibi widget desteğine sahiptir. Bu widgetları istediğiniz şekilde ana ekranınızda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, saat arka plan rengi artık saate göre otomatik olarak değişecektir. Örneğin, akşam saatlerinde karanlık bir tema kullanılabilir.

watchOS 10 ile birlikte birçok uygulama yeniden tasarlandı. Ayrıca Apple Watch saatler artık iPhone'lardaki gibi widget desteğine sahiptir. Bu widgetları istediğiniz şekilde ana ekranınızda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, saat arka plan rengi artık saate göre otomatik olarak değişecektir. Örneğin, akşam saatlerinde karanlık bir tema kullanılabilir.

watchOS 10 incelemesi!

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watchOS 10, Palet ve Snoopy adında iki yeni saat kadranı sunuyor. Ayrıca, Antrenman uygulamasına Bisiklet Sürme özelliği eklenmiş ve Pusula ile Haritalar da entegre edilmiştir. Ayrıca, Antrenman'ı iPhone üzerinden Canlı Etkinlik olarak takip etme imkanınız bulunmaktadır.

Yeni işletim sistemi, geliştiriciler için Antrenman API'sini içerir. Ayrıca, miyopi riskini azaltmaya yardımcı olmak için ortam ışığı sensörünü kullanarak gün içindeki ışık süresini ölçen bir özellik sunar. Yeni watchOS sürümü ile birlikte "Mental Health" adında yeni bir uygulama gelmiştir.

Bu uygulama, kullanıcıların zihinsel sağlıklarını izlemelerine olanak tanır. Ayrıca, herhangi bir uygulama içindeyken hızlı ve kolay erişim için yan düğmeye basarak Denetim Merkezi'ne hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Digital Crown'a iki kez basarak en son kullanılan uygulamaya geri dönebilirsiniz.

Kullanıcılar, yeni "NameDrop" özelliği ile Apple Watch'larını başka birinin iPhone'una yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşabilirler. Ayrıca, "İlaçlar" adında bir özellik de eklenmiştir. Bu özellik, belirlenen saatte ilaçlarını almayı unutan kullanıcılara bildirim gönderir.