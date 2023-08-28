Bilgisayar ve konsol dünyasının ikonik aksiyon-nişancı oyunlarından biri olan Warframe için mobil oyun duyurusu yapıldı. Oyunun iOS cihazlar için çıkış yapacağı belirtildi.

Bilgisayar ve konsol dünyasının ikonik aksiyon-nişancı oyunlarından biri olan Warframe için mobil oyun duyurusu yapıldı. TennoCon 2023 etkinliği kapsamında yapılan açıklamada, oyunun iOS cihazlar için çıkış yapacağı belirtildi.

Warframe mobil oyunu geliyor: İşte destekleyecek iOS modelleri

Digital Extremes, Warframe'in 2024 yılında mobil cihazlara geleceğini duyurdu. Mobil sürüm, "çapraz platform" desteğine sahip olacak. Bu da oyuncuların PC, konsol ve mobil cihazlar arasında hesaplarını aktarmasına olanak tanıyacak.

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Warframe, co-op PvE oynanışı ve eğlenceli dünyasıyla kendine özel bir oyuncu kitlesi kazandı. 2024 yılında çıkış yapacak mobil sürüm ise oyunu dokunmatik kontroller için optimize edecek. Ancak Digital Extremes, "temel Warframe aksiyonunu" sunma garantisi verdi.

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Digital Extremes tarafından yapılan açıklamayla birlikte mobil oyunun hangi iPhone ve iPad modelleriyle uyumlu olacağı da belirtildi. Desteklenen iPhone cihazları iPhone XS'ten; iPad cihazları ise 6. nesil iPad Mini ve 4. nesil iPad Air'den başlıyor.

Bu sürüme ek olarak, Warframe ile ilgili bir dizi duyuru daha yapıldı. Bunlar arasında Warframe 1999 isimli yeni DLC paketi bulunuyor. Genişleme paketi için ilk fragmanın paylaşıldığını da belirtmek gerekiyor. Fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kesin bir çıkış tarihi belirlenmemiş olsa da, iOS sürümünün 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Android'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Ayrıca mobil için de ücretsiz şekilde erişime açılacak.

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