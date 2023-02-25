Volkswagen Polo 2023 fiyat listesi

Ülkemizin en çok satan otomobillerinden biri konumundaki Volkswagen Polo fiyat etiketi ne? Volkswagen Polo Ocak 2023 fiyat listesi!

Küresel çip krizi, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok etken otomotiv pazarında fiyatların zirve yapmasına neden oldu. Bu nedenle bundan bir yıl önce 300 bin TL bandına satın alabildiğimiz araçların fiyatları 700 – 800 bin TL seviyelerine kadar çıktı. Peki ülkemizde sıklıkla tercih edilen modellerden biri olan Volkswagen Polo ne durumda? İşte Volkswagen Polo fiyat listesi!

Volkswagen Polo fiyat listesi ve özellikleri

Volkswagen Polo; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.0 80 PS Manuel; adından da anlaşılacağı gibi 80 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip silindirli benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 4,5 ila 5,1 litre aralığında.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.

Volkswagen Golf Ocak 2023 fiyat listesi

Ülkemizin en çok satan otomobillerinden biri konumundaki Volkswagen Golf 2022 fiyat etiketi ne? Volkswagen Golf Ocak 2023 fiyat listesi!

Volkswagen Polo; Impression, Life ve Style üç donanım seçeneğiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Impression'da Start/Stop, Yorgunluk Tespit ve hız sınırlama gibi özellikler mevcut. Ancak hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunmuyor. Diğer paketlerde bu durumun büyük ölçüde değiştiğini belirtelim.