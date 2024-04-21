Volkswagen, Çin'de elektrikli otomobil satışları nedeniyle eridi

Elektrikli otomobil devriminde rakiplerine göre geride kalan Volkswagen, Çin'de de büyük bir kan kaybına uğradı. Özellikle 2024 yılı Çin pazarı için elektrikli otomobillerin yükselişine tanık oldu. Benzinli otomobil satışlarının hızla düşmesi, Volkswagen'in de pazarda kan kaybı yaşamasına neden oldu.

Volkswagen, Çin pazarında elektrikli otomobil satışları nedeniyle eridi

Çin'de elektrikli otomobil satışları, benzinli otomobil satışlarının önüne geçmiş durumda. Bu büyük yükseliş ise pazarda tüm dengeleri değiştirdi. Volkswagen yıllarca Çin pazarında açık ara en çok otomobil satan markaydı. Ancak son iki yılda artan elektrikli otomobil satışları, tüm dengeleri de değiştirmiş görünüyor.

X platformunda paylaşım yapan TUSİAD Almanya temsilcisi Alper Üçok, Volkswagen'in Çin'de yaşadığı kan kaybıyla alakalı önemli istatistikler paylaştı. Paylaşılan istatistiklere göre Volkswagen, Çin pazarında 2019 yılında 4,2 milyon otomobil sattı.

Volkswagen ve Çin… Volkswagen, çok uzun bir süre Çin otomobil pazarında en yüksek paya sahip olan şirketti. Çin, hala Volkswagen'in en fazla satış yaptığı pazar ve cirosunun yaklaşık %40'ını Çin'de elde ediyor. Ancak, BYD'nin arkasına düşmüş durumda ve karlılığı da geriliyor.… pic.twitter.com/LUOGcD078O — Alper Üçok (@AlperUcok) April 20, 2024

O dönemde pazarın lideri konumunda olan marka, elektrikli otomobil satışlarının arttığı 2023'te ise liderliği kaybetti. Buna göre 2023 yılında Çin otomobil satışları payında BYD yüzde 11,9 ile pazar lideri konumunda.

Volkswagen ise 2023 yılında 3,2 milyon adet otomobil sattı ve yüzde 10,3 pazar payı ile ikinci sıraya geriledi. Volkswagen, satışlarının hala yüzde 40 gibi yüksek bölümün Çin pazarında gerçekleşiyor. Bu anlamda markanın Çin pazarında elde ettiği karlar yıllık 4-5 milyar euro seviyesinden 1,5-2 milyar euro seviyesine kadar yani yüzde elliden fazla eridi.

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Bu kan kaybının nedeni ise ikinci tabloda yer alıyor. Buna göre Volkswagen, elektrikli otomobil satışları ile pazarda sadece yüzde 3 pay alabilmiş durumda. Pazarın lideri olan BYD yüzde 25,6, Tesla ise yüzde 11,7 paya sahip durumda. Kısacası Volkswagen elektrikli otomobil pazarında yeterince rekabetçi olmamanın faturasını Çin pazarında kan kaybı yaşayarak ödedi.

Volkswagen satışları için yaşanan bu kan kaybı sizce devam edecek mi? Haber hakkında yorum ve görüşlerinizi merak ediyoruz.