Vodafone, OMIX'i portföyüne ekledi

Vodafone, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OMIX'i portföyüne kattı. OMIX'in yenilikçi akıllı telefonları Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda'da satışa sunuldu. Müşteriler, OMIX akıllı telefonları tüm Vodafone mağazalarında deneyimleyebiliyor.

Vodafone, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OMIX'i portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı telefonları Vodafone Flex ayrıcalıklarıyla sunmaya devam ediyor.

Singapur merkezli teknoloji şirketi OMIX'in yenilikçi akıllı telefonları Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda'da satışa sunuldu.

Vodafone portföyüne katılan OMIX X5 4+128GB model akıllı telefon ayda 528 TL'ye, portföyde yer alacak bir diğer model olan OMIX X700 8+128GB akıllı telefon ise ayda 938 TL'ye satın alınabiliyor. Her iki model için de 12 ayda ödeme avantajı sunuluyor. Müşteriler, OMIX akıllı telefonları tüm Vodafone mağazalarında deneyimleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OMIX'in iki popüler modelini Vodafone Flex portföyümüze katmanın heyecanını yaşıyoruz.

Müşterilerimiz, Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda'da satışı yapılacak OMIX akıllı telefonlara Vodafone avantajlarıyla sahip olabiliyor. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone'a davet ediyoruz."

Yüksek kamera çözünürlüğü, tasarımı ve hızlı şarj gücü ile dikkati çeken OMIX X5 4+128GB akıllı telefon, HD ekran kalitesiyle kullanıcılara berrak ve ışıltılı bir ekran deneyimi sunuyor.

OMIX X5, 50 MP arka kamerasıyla sınıfının ötesinde fotoğraflar yakalarken, 8 MP ön kamerasıyla da pürüzsüz özçekimler yapılmasını sağlıyor. 18W hızlı şarj adaptörüyle hızlı şarj kabiliyeti sunan OMIX X5, 5000 mAh bataryaya sahip.

Gorilla Glass ile korunan ve AMOLED ekran teknolojisiyle donatılan OMIX X700 8+128GB akıllı telefon, FHD+ 1080P ekran kalitesiyle kullanıcılara pürüzsüz bir ekran deneyimi sunuyor. Ekran/gövde oranı yüzde 83,53 olan cihaz, Always On Display özelliğini barındırıyor. 4 arka kameraya sahip olan OMIX X700, 64 MP arka kamera ve 16 MP ön kamerası ile eşsiz fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.