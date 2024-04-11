vivo Y38 5G Modeli Geekbench Veri Tabanında Görüntülendi

Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki bilinirliğini artıran vivo, yakın zamanda ise vivo Y38 5G adlı orta segment modelini tanıtacak. Bunun için net bir tarih olmasa da önümüzde çok uzun bir süre olmadığı bildiriliyor. Son olarak vivo Y38 5G, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

vivo Y38 5G, Geekbench veri tabanında görüntülendi

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

vivo Y38 5G modelinin Geekbench raporuna baktığımızda cihazın tekli ve çoklu çekirdekli testlerden sırasıyla 3092 ve 7035 puan elde ettiğini görüyoruz. Akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler de var.

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Raporda yer alan bilgilere göre cihaz, 8 GB RAM'e sahip olacak ve Android 14 işletim sisteminde çalışacak. Bununla birlikte 8 çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Bunlar dışında bir bilgi ne yazık ki mevcut değil.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor. Sonuç olarak şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y38 5G modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.