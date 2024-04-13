Vivo Y18 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

V2333 model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıkan Vivo Y18 modeli, yeni sızıntı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılN Vivo Y18, NBTC veritabanında görüntülendi. İşte detaylar…

Vivo Y18 teknik özellikleri netleşiyor

Sızdırılan bilgilere göre Vivo, yeni modelinde MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemciye yer verecek. 12nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet Cortex-A75 2.0GHz ve 6 adet Cortex-A55 1.8GHz çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafikarabirimi tarafında ise Mali-G52 MP2 mevcut.

Cihazın LPDDR4X teknolojisine sahip 6 GB RAM ve eMMC 5.1 teknolojisine sahip 128 GB depolamayla tanıtılacağı belirtiliyor. Vivo Y18 modelinde SD kart slotuna da yer verileceğini belirtelim.

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İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihaz, 50 Megapiksel f/2.2 ana kamera ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayla karşımıza çıkacak. Özçekim kamerasında ise 5 MEgapiksel f/2.2 lense yer verilecek.

Vivo, yeni modelinde Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 arayüzüne yer verecek. Cihazda Bluetooth 5.0 teknolojisinin de olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.