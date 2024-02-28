Üye Girişi
Haberler

vivo X100s Özellikleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:

vivo, yeni ürünleri için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda yeni akıllı telefonlar tanıtacak. Bunlardan birisi de üst segmentte yer alacak X100s. Merakla beklenen vivo X100s modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

vivo, yeni ürünleri için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda yeni akıllı telefonlar tanıtacak. Bunlardan birisi de üst segmentte yer alacak X100s. Merakla beklenen vivo X100s modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

vivo X100s özellikleri neler olacak?

Güvenilir tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından kısa süre önce ortaya çıkarılan bilgilere göre vivo X100s, metal çerçeve ve cam arka kasa ile gelecek. Cihaz, Full HD+ çözünürlüğe sahip OLED ekrana yer verecek.

MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacak. Öte yandan 100W kablolu şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak cihazın parmak izi okuyucusuna sahip olacağı ve dört renk seçeneğiyle geleceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Tablet pazarı karışacak: vivo Pad 3 Pro özellikleri ortaya çıktı!

Beklenen vivo X100s teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci: MediaTek Dimensity 9300+Ekran: OLED – Full HD+ çözünürlükHızlı Şarj: 100W kabloluBatarya Kapasitesi: 5.000 mAhRenk SeçenekleriDört renk seçeneği (beyaz dahil)Parmak İzi Okuyucusu: Var

vivo X100s modeli, önümüzdeki ay markanın ana vatanı Çin'de tanıtılacak. Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor. Bunu, yakın zamanda göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Bartın adayı kim? 2024 İYİ Parti Bartın Belediye Başkan adayı Atınç Günal kimdir? İYİ Parti Zonguldak adayı kim? 2024 İYİ Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kKaya Adanır imdir? İYİ Parti Yozgat adayı kim? 2024 İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Görkem Taştan kimdir? İYİ Parti Yalova adayı kim? 2024 İYİ Parti Yalova Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Tokay kimdir? İYİ Parti Van adayı kim? 2024 İYİ Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Akbaş kimdir? İYİ Parti Uşak adayı kim? 2024 İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür kimdir? 28 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 28 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title