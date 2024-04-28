vivo X100s AnTuTu performans testinde dikkat çekti

Son dönemlerde akıllı telefon pazarında daha sık duyulmaya başlanan vivo, yeni X100 serisi ile konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda serinin ilk üyelerini duyuran şirketin birkaç model daha çıkarması bekleniyor. Bu modeller arasında vivo X100s de yer alacak gibi görünüyor. Merakla beklenen vivo X100s, AnTuTu performans testinde görüntülendi. Cihaz, sergilediği performans ile dikkat çekmeyi başardı.

vivo X100s AnTuTu performans testinde!

Bilmeyenler için AnTuTu, akıllı telefonların performansını ölçmek için kullanılan bir mobil uygulama olarak biliniyor. Cihazın işlemci gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, çoklu iş parçacığı performansı ve depolama hızı gibi farklı alanlarda testler gerçekleştirir.

vivo X100s modelinin AnTuTu performans testi raporuna baktığımızda MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacak cihazın toplamda 2 milyon 305 bin 267 puan elde ettiğini görüyoruz. Bu skora göre akıllı telefonun en yüksek puanlı modeller listesinde zirveye yerleştiğini söyleyebiliriz.

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Performans testinin detaylarına göre vivo X100s; CPU için 538 bin 90, GPU için 940 bin 944, bellek için 472 bin 337 ve kullanıcı deneyimi içinse 353 bin 177 puan aldı. Bu skorlara göre akıllı telefon, piyasaya sürüldüğünde bir hayli dikkat çekecek gibi görünüyor.

vivo X100s AnTuTu sonuçları şu şekilde;

KategoriPuan Toplam Puan: 2 milyon 305 bin 267CPU: 538 bin 90GPU: 940 bin 944Bellek (MEM): 472 bin 337Kullanıcı Deneyimi (UX): 353 bin 177

vivo X100s modelinin önümüzdeki yılın başında duyurulması bekleniyor. Tabii bu sadece bir iddia. Buna göre tanıtım, sandığımızdan çok daha yakın veya uzak da olabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.