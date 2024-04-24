vivo X100 Ultra ile Blueprint Image teknolojisi tanıtıldı

Her yıl dünyanın en iyi kameralı telefon yarışında zirveye oynayan vivo, X100 Ultra ile bu geleneği tekrarlamanın peşinde. Daha önce X100 Ultra modelini doğrulayan firma, şimdi de tanıtım tarihini açıkladı. Ayrıca X100 Ultra için ilk görseller ortaya çıktı. Bu anlamda vivo X100 Ultra ile Blueprint Image teknolojisi de hayatımıza girecek. Blueprint Image, yapay zekadan, sağlık tabanlı görsel teknolojilere kadar önemli teknolojileri kapsıyor.

vivo X100 Ultra kamerası Blueprint Image yapay zeka teknolojileri ile gelecek

Weibo'da paylaşım yapan vivo Marka ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jia Jingdong, önemli bilgiler X100 Ultra görselleri ile karşımıza çıktı. Bu paylaşıma göre vivo X100 Ultra tanıtım tarihi olarak Mayıs ayı karşımıza çıkıyor. Buna göre X100 Ultra tanıtım tarihi sadece Çin'i kapsıyor. Yani modelin globalde ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil.

Ancak bu paylaşımın belki de en önemli noktası Blueprint Image teknolojisi. Jia Jingdong, teknolojiyi genel anlamda ele alsa da X100 Ultra için üretici yapay zeka özellikleri gelecek gibi görünüyor. Paylaşımın satır aralarında vivo X100 Ultra yapay zeka özellikleri ile ilgili önemli detaylar da yer alıyor. Buna göre metinden resim üretme, çekilen fotoğrafları yapay zeka ile daha yaratıcı hale getirme gibi özellikler vivo X100 Ultra özellikleri arasında yer alacağa benziyor.

İlginç olan ise bu teknolojinin BlueImage şeklinde bir logoyla karşımıza çıkması. Yani logoda BlueImage vurgusu yer alsa da teknolojinin tam ismi Blueprint Image olarak karşımıza çıkıyor.

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Şu an için olmasa da vivo, kameradan diyabet yani şeker hastalığı ve felç için erken tanı koyma gibi özellikleri de denemeye başladı. Buna göre vivo Blueprint Image, gelecekte kameradan sağlık teşhisi koymak gibi yapay zeka özellikleri ile de karşımıza çıkacak. Yine BlueImage ya da Blueprint Image teknolojisi, paylaşıma göre vivo'nun bundan sonra kameralarda kullanacağı tüm teknolojileri tek bir marka altında toplayacak.

Burada X100 Ultra ile VCS görüntü motoru teknolojisine kendi geliştirdiği NICE algoritması ile eşlik edecek. Buna karşın vivo, Carl Zeiss ortaklığı da devam ediyor. Ancak firma Blueprint Image teknolojisi ile kendi görüntü işleme algoritmasını kullanacağa beziyor. Buna karşın paylaşımda Carl Zeiss ile de ortak görüntü işleme teknolojileri geliştirildiği vurgusu da yer aldı.

Jingdong'un paylaştığı X100 Ultra görselleri ise pek beklentileri karşılayacak türden değil. Buna karşın modelin dört kamera ile geleceği de tahminler arasında.

vivo X100 Ultra özellikleri

Aslında görseller de biraz da olsun bu tahminleri doğruluyor. Buna göre X100 Ultra, 200 Megapiksel çözünürlük, 200x dijital zoom ve 4.3x optik zoom özellikleri bulunan periskop kamera yer alacak. Ana kamera tarafında ise 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip LYT-900 ana sensör yer alacak. Ayrıca vivo X100 Ultra kamerası 50 Megapiksel ultra geniş lens ve 50 Megapiksel telefoto kamera kurulumu ile gelecek.

X100 Ultra özellikleri arasında ekranı da dikkat çekiyor. Buna göre 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED, 6,78 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğe sahip bir ekran karşımıza çıkacak. İşlemci tarafında ise X100 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ile karşımıza çıkacak. Şu an için ise modelin Mayıs ayının kaşında tanıtılacağı henüz belli değil.