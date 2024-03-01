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vivo X Fold 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

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vivo, X Fold 3 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Modeller amiral gemisi özelliklerine sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek. Tanıtım tarihi ise yakında duyurulacak.

Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren vivo, çok yakında X Fold 3 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Modellerle ilgili bugüne dek gelen raporların ortak noktası amiral gemisi özelliklerine sahip olacakları ve hatta önemli bir ilke imza atacakları yönünde. İşte vivo X Fold 3 özellikleri ve tanıtım tarihi!

vivo X Fold 3 özellikleri ve tanıtım tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan vivo X Fold 3'ün mevcut amiral gemisi yongası Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'le gelecek ilk katlanabilir telefon olacağını söyledi. X Fold 3 Pro'nun da benzer bir durumla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca marka yeni yongada Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

En güçlü işlemciyle sahne alacak vivo x Fold 3 tasarımı ortaya çıktı!

Modelde 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 64 Megapiksel periskop sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Dahası, akıllı telefonun ana kamerası selefinin yaptığı gibi 60 FPS hızında 4K video çekebilecek.

vivo'nun mart ayında büyük bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Son dönemde artan sızıntıları da dikkate alarak üreticinin söz konusu etkinlikte Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu görücüye çıkarması oldukça muhtemel. Ayrıca birçok kaynak da etkinliğin firmanın katlanabilir telefonlara ev sahipliği yapacağını düşünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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