vivo V30e 5G: Yeni Bütçe Dostu Model Ortaya Çıktı

vivo, orta seviyeye hitap eden V30 serisine V30e 5G isimli yeni bir bütçe dostu model eklemeye haızlranıyor. Akıllı telefon son haftalarda sertifika sitelerinde ortaya çıkarak piyasaya sürüleceğinin mesajını vermeye başladı. Son olarak vivo V30e 5G kutusu ortaya çıktı.

vivo V30e 5G neler sunacak?

Twitter'da vivo V30e'nin kutusu paylaşıldı. Kutuda yer alan görseller, akıllı telefonun temel tasarım öğelerini gözler önüne serdi. Buna göre V30e; ekrana gömülü bir selfie kamerası ve kavisli bir ekrana sahip olacak. Ses ve güç düğmeleri de sağ kenarda yer alıyor.

Kutu ayrıca vivo V30e'nin Artistik Kırmızı ve Artistik Mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağını ortaya koydu. Bu renk seçenekleri V30 serisinin önceki modellerine benziyor. Ancak kamera tarafında değişiklik yaşanacağını söylemek mümkün.

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Kutuda yer alan görüntü, V30e 5G'nin dairesel bir kamera modülüne sahip olacağını gösterdi. Çift kamera barındıracak cihaz, ayrıca dairesel bir LED flaş ile sunulacak.

Teknik özellikler açısından, V30e 5G'nin 8GB RAM ve Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alacağını biliyoruz. Kutudan Android 14 ile çıkması bekleniyorken, Bluetooth 5.1 bağlantısı sunacağını da söylemek mümkün.

vivo V30e f/1,79 diyafram açıklığı sunan ana kameraya sahip olacak. Söz konusu sensörün 64 Megapiksellik bir çözünürlük sunacağını belirtelim. Bununla birlikte modelde EIS (elektronik görüntü sabitleme) desteği mevcut olacak.

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