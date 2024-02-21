vivo V30 Pro Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Son dönemlerde yoğun mesai harcayan vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda V30 Pro modelini tanıtacak. Merakla beklenen bu akıllı telefon ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte vivo V30 Pro kamera özellikleri…

vivo V30 Pro kamera özellikleri (Beklenen)

Geçtiğimiz günlerde vivo V30 Pro modelinin 28 Şubat'ta piyasaya sürüleceği açıklandı. Bu bağlamda geri sayım başlamışken akıllı telefon ile ilgili merak giderek artıyor. Son olarak modelin kamera özellikleri sızdırıldı.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere vivo V30 Pro, arka tarafında üç kameraya sahip olacak. Bunlar sırasıyla ana kamera, portre kamera ve ultra geniş açılı kamera olacak. Ana kamera 50 Megapiksel Sony IMX920 olacakken, portre kamera Sony IMX816 sensöre sahip olacak. Üçüncü kamerayla ilgili bir bilgi ise mevcut değil.

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Ön tarafta ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde AF destekli bir özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Tüm kameralar ile ilgili mevcut bilgiler bunlarla sınırlı.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göreyse vivo V30 Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8200 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 6.78 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen AMOLED ekrana sahip olacak.

Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 üzerinde çalışacak model, 80W kablolu hızlı şarj ile beslenen 5,000 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Son olarak cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla geleceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Beklenen vivo V30 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ana Kamera50 Megapiksel – Sony IMX920Portre KamerasıSony IMX816 Üçüncü KameraUltra geniş açılı lensÖn Kamera50 Megapiksel Eye AFİşlemciMediaTek Dimensity 8200RAM12 GB – LPDDR5xDepolama512 GB – UFS 3.1İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FuntouchOS 14Ekran6.78 inç – AMOLED Full HD+ (2,800 x 1,260 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2,800 nit parlaklıkBatarya Kapasitesi5,000 mAhŞarj80W kablolu hızlı şarjIP DerecelendirmesiToz ve sıçramaya karşı IP54 direnci

vivo V30 Pro modelinin fiyat/performans bakımından öne çıkması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.