Vivo V29 5G Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Her segmentten modeliyle sektörde boy gösteren firma son olarak teknik özellikleri ve fiyatıyla üzmeyecek Vivo V29 5G modelini vitrine çıkardı. İşte Vivo V29 5G özellikleri ve fiyatı! Vivo V29 5G modeli 6.78 inç 1260 x 2800 piksel çözünürlüklü 55 derecelik kavislik bir AMOLED panelle geliyor. Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Ön tarafta 50 Megapiksel selfie kamerası, arka tarafta ise 50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. 4.600 mAh pil kapasitesine sahip olan Vivo V29 5G, 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Telefonun fiyatı ise 525 dolar olarak belirlendi.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Her segmentten modeliyle sektörde boy gösteren firma son olarak teknik özellikleri ve fiyatıyla üzmeyecek Vivo V29 5G modelini vitrine çıkardı. İşte Vivo V29 5G özellikleri ve fiyatı!

Vivo V29 5G özellikleri

6.78 inç 1260 x 2800 piksel çözünürlüklü 55 derecelik kavislik bir AMOLED panelle gelen Vivo V29 5G modeli 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bunun dışında 7,46 mm kalınlığında ve 186 g ağırlığında olduğunu belirtelim.

Vivo V29 5G; Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor.

Önde 50 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana sensör ve 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensörünü bünyesinde barındıran üçlü kamera kurulumu mevcut. Pil tarafındaysa 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 arayüzünü çalıştırıyor.

Vivo V29 5G fiyatı

Akıllı telefon siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Ürünün fiyat etiketi ise 525 dolar seviyelerinde.

ÖzellikDeğer Ekran6.78 inç AMOLEDÇözünürlük1260 x 2800 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzKavislik55 dereceİşlemciQualcomm Snapdragon 778Gİşlemci Çekirdekleri1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 642LRAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiVar, 1 TB'a kadarÖn Kamera50 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Renk SeçenekleriSiyah ve MaviFiyat525 dolarKalınlık7,46 mmAğırlık186 g

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