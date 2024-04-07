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vivo T3x İşlemcisi ve Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

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vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Kısa süre önce fiyat performans canavarı vivo V30 Lite 4G ile sahne alan marka, yakın zamanda ise vivo T3x'i tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak merakla beklenen bu model için önemli bir gelişme yaşandı. Böylelikle vivo T3x işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

vivo T3x işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı!

Kısa süre önce sızan bilgilere göre vivo T3x işlemcisi, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6 Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti; 4 x ARM Cortex-A78 ve 4 x ARM Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte Adreno GPU'dan oluşuyor.

vivo T3x modeli, 6000 mAh kapasitesinde bir batarya ile gelecek. Aktarılan bilgilere göre cihaz, bu batarya ile günlük kullanımda 2 güne kadar dayanabilecek. Bu da kullanıcıların, telefonu sürekli şarja takmasına gerek olmayacağı anlamına geliyor.

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Beklenen vivo T3x teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)Çekirdekler4 x ARM Cortex-A78

4 x ARM Cortex-A55GPUAdreno GPUBatarya Kapasitesi6000 mAh

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonun beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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