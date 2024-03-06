Üye Girişi
Haberler

vivo T3 5G'nin Özellikleri ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Güncelleme:

vivo T3 5G'nin özellikleri ve lansman tarihi sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Cihazın MediaTek işlemci ve Android 14 kullanacağı bilgisi ortaya çıktı. Ayrıca, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel ve Sony IMX882 sensörü ile donatıldığı belirtildi.

Şimdiye kadar sızıntılarla karşımıza çıkan vivo T3 5G, bugün sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Bu sayede özelliklerini de ortaya döken vivo T3, görünüşe göre çok yakında raflarda yerini alacak. İşte vivo'nun yeni orta segment modeli T3 5G'nin özellikleri ve lansman tarihi.

vivo T3 bu ayın sonunda tanıtılacak!

Hakkındaki son bilgileri yaklaşık bir ay önce duyuran vivo T3, lansmana doğru ilerliyor. Bugün sertifikasyon sitelerinde de görülen cihaz, yeni detayları ile ortaya çıktı. Önceki sızıntılara göre gücünü Qualcomm 778G tarafından alacak olan vivo T3'ün işlemcisinin MediaTek imzalı olacağı bilgisi bugün ortaya atıldı. Yeni gelen bilgiler cihazın işlemci tarafıında MediaTek Dimensity 7200'ü, işletim sistemi tarafında ise Android 14'ü kullanılacağını dile getirdi.

Ön tarafında 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel taşıyacak olan vivo T3, arka tarafta ana kamera olarak Sony IMX882 sensörü kullanıyor. Sertifikasyon sitelerinde görüldüğü üzere Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan T3, işlemcisi nedeniyle 5G desteğini de beraberinde getirecek. Şimdilik cihaz hakkında yeni bilgiler olmasa da, önceki sızıntılar arka tarafta üç kamera olacağına işaret ediyor. IMX882 haricindeki diğer kameraların 8 + 2 Megapiksel olduğu düşünülüyor.

vivo'nun yeni katlanabilir telefonunun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!

Şimdilik cihazın ortaya çıkan özellikleri bu kadar. Mart ayının sonuna kadar tanıtılması beklenilen vivo T3 5G'nin uygun fiyatlarla satılması bekleniyor. Siz vivo T3'ü nasıl buldunuz? Serinin bir önceki modeli T2'ye göre artıları eksileri neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

vivo T2 özellikleri!

İşlemciQualcomm Snapdragon 695Çekirdekler1 adet Cortex-A78 (yüksek performanslı)

3 adet Cortex-A76 (orta performanslı)

4 adet Cortex-A55 (düşük güç tüketimli)Ekran6.38 inç Full HD+ AMOLED ekran,

6000000: 1 kontrast oranı, 1300 nit parlaklık,

90 Hz ekran yenileme, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızıArka kamera64 Megapiksel + OIS

2 Megapiksel derinlik sensörüÖn kamera16 MegapikselRAM6GBDepolama128GB Batarya4.500 mAh, 44 W hızlı şarj desteği

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sony Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title