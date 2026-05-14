Haberler

Vezirköprü'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Vezirköprü'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı, kalabalık bir katılımla açıldı. Kaymakam ve diğer yetkililerin katıldığı açılışta, öğrencilerin başarılı projeleri sergilendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı, törenle açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, kurum amirleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezen katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Öğrenciler, geliştirdikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaymakam Özgür Kaya, 2023 yılından bu yana görev yaptığı Vezirköprü'de sürekli meslek liselerinin önemini vurguladığını söyledi. Kaya, öğrencilerin elde ettiği dünya beşinciliğinin doğru bir yolda ilerlediklerinin göstergesi olduğunu dile getirerek, öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da okulun hazırladığı projelerin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinliklerle hedeflediğimiz noktaya ulaştığımızı görmek mutluluk verici. Bu sene uluslararası platformda dünya beşincisi olma başarısı gösterdik. Bundan sonra dünya şampiyonluğunu konuşuyor olacağız." dedi.

Okul müdürü Fazıl Gezer ise öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte büyük emek vererek hazırladığı projelerin gençlerin vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri ile müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Emenike'yi şaşırtan olay! Bir anda etrafını sardılar

Bir anda etrafını sardılar! Neye uğradığını şaşırdı

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!