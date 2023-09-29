Vertiv, Norveç'te yeni bir tüzel kişilik kurdu

Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, Norveç'te yeni bir tüzel kişilik kurduğunu duyurdu. Marka, bu kapsamda, barındırma sağlayıcısı Green Mountain ile ortaklığını güçlendirdiğini ve Kuzey Avrupa'daki hızlı büyümesini desteklediğini açıkladı.

Genişleme planlarının bir parçası olarak Green Mountain, Norveç'in Hamar kentinde son teknolojiye sahip bir veri merkezi inşa etmeyi içeren OSL2-Hamar projesine başladı. Endüstrideki en çevreci sağlayıcılardan biri olarak kabul edilen OSL2-Hamar projesi, gelecekteki büyümeyi karşılamak için 150 MW'a kadar ölçeklendirme potansiyeline sahip olacak ve 90 MW yenilenebilir hidroelektrik enerji ile çalışacak. Ayrıca, şebekeyi desteklemek için dengeleme hizmetleri sağlayabilecek. Tesisin 30 MW'lık ilk binasının Kasım 2023'te devreye alınması planlanıyor.

"NORVEÇ YENİ PROJELER İÇİN MERKEZ ÜLKE"

Green Mountain CEO'su Svein Atle Hagaseth, "OSL2-Hamar projesi, kolektif çabalar ve güçlü ortaklıklar gerektiren ve gerçekleştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiş bir projedir. Bu nedenle olağanüstü desteği için Vertiv'e içtenlikle teşekkür ederiz. Vertiv'in kararlılığı ve uzmanlığı, bu girişimin başarısını sürdürmede önemli bir rol oynadı. Çevre dostu veri merkezlerinin geleceğini şekillendirmedeki ortaklıklarını çok değerli buluyoruz" dedi.

Svein Atle Hagaseth, "Hem sürdürülebilirlik hem de veri gizliliği konularında öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Dengeli teslimat modelleri ve sürdürülebilirlik uygulamaları oluşturmaya yardımcı olmak için bu konudaki uzmanlığımızı pazar genelinde paylaşmayı istiyoruz. Vizyonumuz, Norveç'te birden fazla lokasyonun konuşlandırılmasını içeriyor ve bu da Norveç'i yeni projeler için merkez ülke haline getiriyor. Kurumsal iş yüklerindeki beklenen artış ve dijitalleşmeyle beraber bu talepleri uzun vadeli olarak karşılamaya kararlıyız" dedi.

Hagaseth, "Covid-19 sırasında dağıtımları yönetmek son derece zorlu bir süreçti. Neyse ki, Vertiv devreye girip, lojistik zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı oldu, gönderileri takip etti ve sınırlar kapalı olsa bile ekipman teslimatını sağladı. Vertiv kesinlikle güvenimizi kazandı ve şimdi veri merkezi çözümleri için tercih ettiğimiz ortaklarımızdan biri haline geldi" dedi.

"İŞ BÜYÜMESİNİ TEŞVİK EDİYORUZ"

Vertiv EMEA Başkanı Karsten Winther, "Norveç'teki operasyonlarımızı genişletirken ve Green Mountain'ın Kuzey Avrupa'daki hızlı büyümesini desteklerken, Vertiv olarak verimli ve ölçeklenebilir altyapı çözümleri ve hizmetleri sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, en son veri merkezi teknolojileri ve olağanüstü bir müşteri desteği sunma konusundaki taahhüdümüzün bir göstergesi. Birlikte, veri merkezlerinin geleceğini şekillendirirken, inovasyonu, gelişmiş verimliliği ve iş büyümesini teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Green Mountain'in referansları arasında 1,25'lik Güç Kullanımı Etkinliği (PUE) oranı, yüzde 100 hidroelektrik enerji kaynakları, Tier III sertifikaları ve yüzde 100 çalışma süresi ve SLA uyumluluğu gibi önemli kayıtlar bulunuyor. Ayrıca, veri merkezi tesisi, balık yetiştiriciliği için atık ısı kullanımına yönelik pilot projeler, döngüsel ekonomi girişimleri, akıllı aydınlatma ve yenilikçi soğutma çözümleri gibi çevre dostu özellikleri bünyesinde barındırıyor.