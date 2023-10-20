VEDAŞ, Elektrik Arızalarını Termal Kameralarla Tespit Ediyor

- VEDAŞ elektrik arızalarını termal kamera ile tespit ediyor

BİTLİS - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Bitlis İl Müdürlüğü, oluşabilecek elektrik arızalarını termal kameralarla tespit ediyor.

VEDAŞ ekipleri kış mevsimi öncesi enerji hatlarındaki bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şebekelerde oluşan arıza kaynaklı ısıları termal kameralarla önceden tespit eden VEDAŞ ekipleri, arıza oluşmadan müdahale ediyor. Bu yöntemle arızanın tam anlamıyla oluşmasının önüne geçilerek kesintisiz bir şekilde enerji akışı da sağlanmış oluyor.

Adeta şebekenin röntgenini çektiklerini belirten VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, bu şekilde zamandan da tasarruf ettiklerini söyledi. Demir, "Şebeke unsurlarında arızaların önceden belirlenmesine yardımcı olmak için teknolojik aletler kullanmaya başladık. Bunlardan biri 'sonic' adı verilen sese duyarlı olan bir cihaz. Elektrikle çalışan araçlar genelde arıza belirtileri ses ve ısı olarak ortaya çıkıyor. Bunları tespit edebilmek için sonic cihazlar kullanıyoruz. Şebekelerimizi sonic cihazlarla izleyip, oluşabilecek arızaları tespit ediyoruz. Bununla birlikte önemli olarak görüp kullandığımız termal kameralardır. Bu kameralarla şebeke unsurlarında oluşan arıza kaynaklı ısıları önceden tespit edip arıza oluşmadan müdahale etmeyi sağlıyor. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Açıkçası şebekenin röntgenini çekiyoruz. Arıza oluşturabilecek unsurları, arıza oluşmadan müdahale ederek kesintisiz bir enerji akışını sağlıyoruz" diye konuştu.