Valve, Half-Life 2 için büyük indirim uyguladı

Valve, Half-Life serisinin 25. yıldönümüne özel olarak Half-Life 2 için yüzde 90'a varan indirim uyguladı. Kısa süreli geçerli olacak bu indirim, bilim-kurgu seven oyuncularını tatmin etmeyi başardı.

Valve, Half-Life serisinin 25. yıldönümüne özel olarak birtakım kampanyalar yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Half-Life'ı ücretsiz olarak erişime açan şirket, şimdi de Half-Life 2 için yüzde 90'a varan indirim uyguladı. Kısa süreli geçerli olacak bu indirim, bilim-kurgu seven oyuncularını tatmin etmeyi başardı.

Half-Life 2 21 Kasım'a kadar yüzde 90 indirimli olacak

İlk olarak 1998'de piyasaya sürülen Half-Life, oyun endüstrisinde öncü bir yapım haline geldi ve dünya çapında oyuncuları büyüledi. İkonik serinin 25. yılını kutlayan Valve, serinin ikinci oyunu için önemli bir indirim uygulamayı da ihmal etmedi.

21 Kasım'a kadar devam edecek indirimler kapsamında Half-Life 2 10,50 TL'den satışta olacak. Normal fiyatı 105 TL olan yapım, böylece yüzde 90'lık bir indirim görmüş oldu. Ayrıca Steam, 20 Kasım'dan itibaren TL yerine dolara geçecek. Bu da zamların kapıda olduğu anlamına geliyor. Yani ikonik yapımı kütüphaneye eklemek için tam sırası olabilir.

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Öte yandan, orijinal geliştiricilerin yer aldığı bir belgesel de yayınlandı. İzleyicileri 1998 yılına nostaljik bir yolculuğa çıkaran bu belgesel, çığır açan oyunun ortaya çıkışını ve gelişimini inceliyor. Belgesel; Valve'ın ilk yıllarını, tasarım çalışmalarını, senaryo sekanslarını, seslendirmeleri ele alıyor.

Belgeselin yayınlanmasıyla birlikte Valve, Half-Life için kapsamlı bir güncelleme yayınlayarak şirketin oyun deneyimini sürdürme ve geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Güncelleme grafik geliştirmeleri, aydınlatma düzeltmeleri ve geniş ekran görüş alanı ayarlamaları gibi çeşitli iyileştirmeler içeriyor.

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