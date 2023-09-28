Riot Games tarafından piyasaya sürülen ve dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri olan VALORANT'ta kullanıcılar ücretsiz bir şekilde kayıt olup oynamaya başlayabiliyor. Bu içerikte VALORANT kullanıcı adı değiştirme işlemi adım adım anlatılmaktadır.

Riot Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan VALORANT'a isteyen kişiler ücretsiz bir şekilde kayıt olup hemen oynamaya başlayabiliyor.

VALORANT oynamaya başlamak isteyen oyunculara kayıt sırasında bir kullanıcı adı seçtiriliyor. Bu, diğer oyuncuların birbirlerini bulabilmelerini sağlıyor. Fakat kimi zaman oyuncular, en başta belirledikleri kullanıcı adını değiştirmek isteyebiliyor. Neyse ki VALORANT isim değiştirme işlemi oldukça basit. Zira bunun için yalnızca birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Bizler de bu içeriğimizde "VALORANT kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?" sorusunu cevaplandırdık. İşte adım adım VALORANT nickname değiştirme…

VALORANT kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır? Adım adım VALORANT oyun içi isim değiştirme

Riot Games, VALORANT oyuncularına kullanıcı adı değiştirme olanağı sunuyor. Üstelik League of Legends'de (LoL) olduğu gibi bunun için para ödemenize gerek yok. O halde lafı çok uzatmadan VALORANT nickname değiştirme için yapmanız gerekenlere geçelim…

Riot Games, bundan birkaç yıl önce bütün oyunları için hesap yönetimini tek bir platformda topladı. Bu bağlamda VALORANT isim değiştirme işlemi için öncelikle Riot Games web sitesinden hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

VALORANT VAN 9003 Hatası Nasıl Çözülür? (Windows 11)

VALORANT oyun içi kullanıcı adını değiştirebilmek için şu adımları sırasıyla takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak veya doğrudan authenticate.riotgames.com adresine girerek Riot Games hesabına giriş yapma sayfasına ulaşın.

2. Adım: Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra oturum açın.

3. Adım: Buraya tıklayarak, doğrudan account.riotgames.com adresine girerek veya üstteki menüden Kullanıcı Adınız >Ayarlar yolunu takip ederek hesap yönetimi sayfasına ulaşın.

4. Adım: Riot ID bölümünü bulun.

5. Adım: Riot ID bölümünden VALORANT için dilediğiniz kullanıcı adını ve etiketi yazın.

6. Adım: Save Changes butonuna tıklayarak değişiklikleri kaydedin.

VALORANT kullanıcı adı ne sürede bir değiştirilebilir?

Riot Games, kullanıcı adının 30 günde bir değiştirilebileceğini belirtiyor. Bu bağlamda yeni isminizi kaydetmeden önce iki defa düşünmenizde fayda var.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? VALORANT kullanıcı adınızı ne ile değiştirdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.