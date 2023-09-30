VALORANT En İyi Nişancı (Crosshair) Kodları [2023]

Riot Games'in FPS oyunu VALORANT için kullanabileceğiniz en iyi nişancı (crosshair) görünümü kodlarını bir araya getirdik.

VALORANT, dünyanın en popüler FPS oyunlarından birisi. Riot Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen oyunda crosshair ya da Türkçe adıyla nişancı, çoğu oyuncu için daha iyi oynayabilme açısından oldukça önem taşıyor. Bizler de bu içeriğimizde VALORANT için en iyi nişancı (crosshair) görünümleri için kodları sizler için bir araya getirdik.

VALORANT en iyi nişancı (crosshair) görünümleri! İşte kodlar

VALORANT'ta nişancı (crosshair) kodlarını kullanarak görünümü içe aktarabilir ve siz de kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Ayarlar kısmına giriş yapın. Akabinde Nişangah sekmesine geçiş yapın. Nişangah Profili'nin yanındaki aşağı bakan oka tıklayın ve açılan pencerede kodu yapıştırdıktan sonra İçe Aktar butonuna tıklayın. O halde VALORANT için en iyi nişancı (crosshair) kodlarına geçelim.

En popüler nişancı (crosshair) görünümleri için kodlar şu şekilde sıralandı;

VALORANT VAN 152 Hatası Nedir ve Nasıl Çözülür?

Nişancı (Crosshair)Kod Nokta (.)0;P;d;1;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0TenZ0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;1b;0Aimdll0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0cNed0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1Shroud0;P;c;4;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0ZmjjKK0;s;1;P;c;7;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1runi0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0Something0;P;o;0.619;d;1;f;0;s;0;0t;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0aspas0;s;1;P;c;5;o;1;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1nAts0;P;c;1;o;1.000;0a;1.000;0l;2;0t;1;0o;2;0f;0;1b;0Leo0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0f0rsakeN0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;s;0.664;o;1Ethan0;P;c;1;o;0.503;f;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Crazyface0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0e;0.847;1b;0;A;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;c;0;s;0.7;o;0.7jakee0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0Shanks0;p;0;c;1;s;1;P;c;5;u;00DD00FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;3;0o;1;0a;0.317;0f;0;1l;3;1o;1;1a;0.616;1m;0;1f;0;A;c;4;o;0.515;m;1;0t;1;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1dgzin0;s;1;P;u;000000FF;o;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;2.204;o;1Khalil0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0qck0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0mwzera0;P;c;4;h;0;f;0;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Boaster0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1NagZ0;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0Hoody0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.85;o;1NBK0;P;h;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Chronicle0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Derke0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0.8;0s;1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o;10;1a;0.35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0;1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1;0b;0;1b;0;m;0Magnum0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000009FF;s;0.76;o;1Mistic0;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0Demon10;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0cauanzin0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Less0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0tuyz0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0MaKo0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0tex0;s;1;P;h;0;d;1;z;1;m;1;0t;1;0l;3;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0e;0.319;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1e;3;S;s;0.677;o;1k1ng0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0tarik0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;d;0Al0rante0;P;c;7;h;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Jinggg0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0;o;1Kyedae0;s;1;P;c;8;u;FFFFCCFF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0ScreaM0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1SuperBusS0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0JohnOlsen0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1Sacy0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0Dep0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0Asuna0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0Koldamenta0;P;c;7;h;0;f;0;0l;0;0o;4;0a;1;0f;0;1t;4;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0Ardiis0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;0;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0Sheydos0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0LuckeRRR0;P;c;1;h;0;d;1;a;0.98;0b;0;1b;0Mitch0;P;c;5;o;1;f;0;0l;4;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0Yay0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0Aspas0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0X0;P;c;4;h;0;d;1;f;0;0t;6;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0Reyna Flash0;P;c;6;t;6;o;0.3;f;0;0t;1;0l;5;0o;5;0a;1;0f;0;1t;10;1l;4;1o;5;1a;0.5;1m;0;1f;0Smiley0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0;f;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Rb0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0N0thing0;P;c;1;o;0.969;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0Zest0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0neT0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0Kiles0;P;c;1;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Ec1s0;P;c;1;h;0;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0d4v410;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Nukkye0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.85;o;1Zeek0;P;c;7;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0Marved0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Patiphan0;P;c;5;h;0;d;1;0t;6;0l;1;0a;1;0f;0;1b;0otom0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0Shao0;P;c;5;h;0;d;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0Crow0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1ANGE10;P;c;7;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0Vice0;P;c;5;h;0;f;0;0l;2;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0Steel0;P;c;4;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Among Us0;P;c;5;t;3;o;1;f;0;m;1;0t;4;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1t;8;1l;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0

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