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Vali yardımcısı İrfan Demiröz, TEKNOFEST'te Mersin standına gelen misafirlerle özel ilgilendi

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5 günde 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiği Adana TEKNOFEST'te Mersin rüzgarı esti. Mersin, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın himayesinde 164 bin 276 proje ile en çok proje sunan il sıfatıyla festivale katılırken Vali yardımcısı İrfan Demiröz de gelen misafirlerle özel olarak ilgilendi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı. 5 günde 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği festivale Vali Ali Hamza Pehlivan'ın himayesinde 164 bin 276 proje ile en çok proje sunan il sıfatıyla Mersin damga vurdu. Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği standlardan biri olan Mersin standında Vali yardımcısı İrfan Demiröz de gelen misafirlerle özel olarak ilgilendi.

Vali yardımcısı İrfan Demiröz, TEKNOFEST'te Mersin standına gelen misafirlerle özel ilgilendi

TEKNOFEST ADANA'NIN İLKLERİ

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, ilk kez TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunuldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III ve Bayraktar TB3 halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarıştı. TEKNOFEST'te katılımcıların "Çanakkale ruhu"nu yaşayabilmesi için ilk kez "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" oluşturuldu. Bazı etkinliklerin de ilk kez ziyaretçilerle buluşturulduğu TEKNOFEST Adana sona erdi.

1 MİLYON 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival tamamlandı. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok sayıda alanda projelerin sergilendiği festival, 5 günde 1 milyon 100 bin kişi tarafından gezildi.

Ziyaretçiler arasında, çocukların festival coşkusunu yaşaması için başlatılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesine katılan 40 bin öğrenci de yer aldı.

Vali yardımcısı İrfan Demiröz, TEKNOFEST'te Mersin standına gelen misafirlerle özel ilgilendi
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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