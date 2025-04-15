Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı

Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaydaki ilk görüntüleri ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, 60 yıldan sonra ilk tamamen kadın mürettebatlı uzay görevini başarıyla tamamladı. Altı kadın, New Shepard NS-31 uzay aracıyla olağanüstü bir yolculuğa çıktı. Mürettebatta ünlü şarkıcı Katy Perry, Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, medya sunucusu Gayle King, NASA mühendisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, 60 yıldan sonra ilk tamamen kadın mürettebatlı uzay görevini başarıyla tamamladı.

Dünya çapında tanınan altı kadın, New Shepard NS-31 uzay aracıyla olağanüstü bir yolculuğa çıktı. Mürettebatta ünlü şarkıcı Katy Perry, Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, medya sunucusu Gayle King, NASA mühendisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yolculuk sırasında ekip, uluslararası uzay sınırı olan Kármán hattını geçti. Mürettebat, tam üç dakika boyunca ağırlıksızlık içinde süzüldü ve uzayın sonsuzluğunda muhteşem anlar yaşadı.

Katy Perry, kızı Daisy'nin adını taşıyan bir papatyayla uzaya çıktı. Ünlü şarkıcı, uzayda Louis Armstrong'un "What a Wonderful World" şarkısını söyleyerek unutulmaz bir an yaşadı. İniş sonrası gözyaşlarını tutamayan Perry, yolculuğu "hayatının en yüksek zirvesi" olarak tanımladı.

Yolculuğu Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Kris Jenner ve Khloe Kardashian gibi ünlü isimler yakından takip etti. Jeff Bezos ise karşılama sırasında beklenmedik bir şekilde yere düştü ancak hemen toparlandı.

New Shepard programının 11. insan görevi olan bu seferde toplamda 52 kişi uzaya gönderilmiş oldu. Tamamen kadın mürettebatla gerçekleştirilen görev, kadınların uzay çalışmalarındaki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaydaki illk görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaydaki illk görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaydaki illk görüntüleri ortaya çıktı

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaydaki ilk görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.