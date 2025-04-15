Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaydaki ilk görüntüleri ortaya çıktı

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, 60 yıldan sonra ilk tamamen kadın mürettebatlı uzay görevini başarıyla tamamladı.

Dünya çapında tanınan altı kadın, New Shepard NS-31 uzay aracıyla olağanüstü bir yolculuğa çıktı. Mürettebatta ünlü şarkıcı Katy Perry, Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, medya sunucusu Gayle King, NASA mühendisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yolculuk sırasında ekip, uluslararası uzay sınırı olan Kármán hattını geçti. Mürettebat, tam üç dakika boyunca ağırlıksızlık içinde süzüldü ve uzayın sonsuzluğunda muhteşem anlar yaşadı.

Katy Perry, kızı Daisy'nin adını taşıyan bir papatyayla uzaya çıktı. Ünlü şarkıcı, uzayda Louis Armstrong'un "What a Wonderful World" şarkısını söyleyerek unutulmaz bir an yaşadı. İniş sonrası gözyaşlarını tutamayan Perry, yolculuğu "hayatının en yüksek zirvesi" olarak tanımladı.

Yolculuğu Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Kris Jenner ve Khloe Kardashian gibi ünlü isimler yakından takip etti. Jeff Bezos ise karşılama sırasında beklenmedik bir şekilde yere düştü ancak hemen toparlandı.

New Shepard programının 11. insan görevi olan bu seferde toplamda 52 kişi uzaya gönderilmiş oldu. Tamamen kadın mürettebatla gerçekleştirilen görev, kadınların uzay çalışmalarındaki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.