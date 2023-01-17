Ünlü oyun şirketinde kriz: Çalışanlar hapse atıldı!

Çinli teknoloji devi Tencent Holdings'in bazı çalışanları hapis cezasıyla karşı karşıya. Şirket dolandırıcılık, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiasıyla 100'den fazla çalışanını kovdu. Ayrıca 10'dan fazla kişiyi polise ihbar etti ve rüşvet aldığı belirlenen bir çalışan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tencent, yolsuzluk yapan 100'den fazla çalışanı kovdu

Dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent'te sular durulmuyor. Daha önce şirket içerisinde işten çıkarma ve yönetim kurulunda olağanüstü kararlar almak zorunda kalan Çinli firma, son olarak 100'den fazla çalışanını kovdu.

Şirketin yolsuzlukla mücadele kampanyası, 2022'de çalışanlar arasındaki kara para aklamanın, önceki yıllara göre daha da büyüdüğünü ortaya çıkardı. Kurum içinde tespit edilen yolsuzluk ve dolandırıcılık olaylarını yıllık olarak raporlayan Tencent, bu rakamın 2022'de en üst noktaya ulaştığını aktardı.

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2022'de yaşanan yolsuzluklar, şirketin oyun stüdyolarından araştırma takımlarına kadar uzanıyordu. Kurum içi kaynaklara göre, Haber ve Medya içerik grubu çalışanlarıyla birlikte TiMi ve Lightspeed isimli oyun stüdyolarını da içeriyor.

Tencent CEO'su Pony Ma, şirket içindeki yolsuzluğun kritik düzeyde olduğunu kabul etti. "Bazı yöneticilerin dahil olduğu yolsuzluk gerçekten şok edici. Bu yıl Tencent, şirket içindeki geri ödemeleri ve harici tedarikçilerin verilerini toplayarak dolandırıcılıkla mücadele için dijital yeteneği tanıttı" dedi.

Tencent Holdings'te yaşanan krizler, Çin hükümetinin de hedefindeydi. 18 ay boyunca yeni oyun yayınlaması yasaklanan Tencent, firma içi yolsuzluğu hapis cezalarıyla sonlandırmak istiyor. Ancak şirketin yan kuruluşları bile yolsuzluğa karışmış durumda.

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