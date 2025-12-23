Üniversite Öğrencileri Yemekler İçin 6 Çeşit Yenilebilir Parfüm Üretti

Geliştirilen parfümler, kozmetik ürünlerin aksine tamamen gıda kodeksine uygun, alkolsüz ve "helal gıda" standartlarında üretildi. Yemeklerin servisi sırasında son dokuş olarak kullanılan bu aromatik spreyler; yemeğin lezzetini tarihi bir aroma ile mühürlemeyi hedefliyor.

Hangi Yemekte Hangi Aroma Kullanılıyor?

Öğrencilerin titizlikle hazırladığı koleksiyonda, her parfümün eşleştiği bir yemek grubu bulunuyor:

Şah-ı Karanfil: Karanfil ve kozalak şurubu içeriyor. Kırmızı et yemeklerinde kullanılıyor.

Ruh-i Hünkari: Narenciye ve nane notaları içeriyor. Uzun süre pişen etlerde kullanılıyor.

Nareng-i Esrar: Gül ve kızılcık özleri içeriyor. Tavuk ve balık yemeklerinde kullanılıyor.

Menekşe-i Hümayun: Çiçeksi aromalara sahip. Sütlü tatlılar ve salatalarda kullanılıyor.

Gül-i Kızılcık: Meyvemsi ve baharatlı aromalar içeriyor. Meyve tatlılarında kullanılıyor.

"Gönül Rahatlığıyla Tüketilebilir"

Projenin akademik ayağını yöneten GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, çalışmanın inovatif yönünü şu sözlerle vurguladı:

"Üretilen parfümler tamamen doğal malzemelerden oluşuyor. İçeriğinde sağlığa zararlı hiçbir kimyasal yok, vatandaşlarımız bu ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilir."

Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Erol Taşkın ise ürünlerin birer kozmetik malzemesi değil, ata yadigarı tekniklerle hazırlanan gıda ürünleri olduğunu belirtti. Taşkın, temel amaçlarının geçmişin kokularını bugünün sofralarına taşıyarak gastronomi turizmine katma değer sağlamak olduğunu ifade etti.

Öğrenciler Burak Can Özdemir ve Hayrunisa Biltekin'in öncülük ettiği projenin, ilerleyen süreçte ticarileşerek restoranlarda ve raflarda yerini alması bekleniyor.