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Uluslararası yapay zeka ve veri işleme sempozyumu gerçekleştirildi

Uluslararası yapay zeka ve veri işleme sempozyumu gerçekleştirildi
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İnönü Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Filipinler’den Caraga State University iş birliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Yapay Zekâ ve Veri İşleme Sempozyumu (IDAP’26), 27 ülkeden 693 bildiri başvurusu ve 1138 yazarın katılımıyla gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Filipinler'den Caraga State University iş birliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri İşleme Sempozyumu (IDAP'26), 27 ülkeden 693 bildiri başvurusu ve 1138 yazarın katılımıyla gerçekleştirildi.

5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Malatya ve İstanbul'da, hibrit formatta düzenlenen sempozyuma, 27 ülkeden 693 bildiri başvurusu yapıldı. Başvuruların 554'ü çift hakemli değerlendirme sürecine alınırken bu süreçte 1154 hakem ataması gerçekleştirildi. Değerlendirmelerin yüzde 99,7'si tamamlanırken, değerlendirme süreci sonuçlanan bildirilerin yüzde 69,7'si kabul edildi.

Sempozyum programına 178 farklı kurumdan 1138 yazarın imzasını taşıyan 386 bildiri dahil edildi. Kabul edilen bildiriler, iki gün boyunca gerçekleştirilen 41 oturumda 358 sunumla katılımcılarla paylaşıldı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ile Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Karcı sempozyumun onursal başkanı olurken, konferansın başkanlığını ise Doç. Dr. Furkan Öztemiz yürüttü.

Sempozyumda yapay zeka ve derin öğrenme, açıklanabilir yapay zeka (XAI), büyük dil modeli uygulamaları, sinyal, görüntü ve video işleme, veri bilimi, siber güvenlik ve kriptografi ile nesnelerin interneti başta olmak üzere 28 farklı konu başlığında bilimsel çalışmalar ele alındı.

İki gün süren sempozyum, yapay zeka ve veri işleme alanlarında çalışan akademisyen, araştırmacı ve uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkan sağladı. Kabul edilen bildirilerin ise IEEE Xplore dijital kütüphanesinde yayımlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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