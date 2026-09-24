Haberler

Uluslararası sempozyum düzenleme kurulu Sinop'ta Rektör Taşdemir'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluslararası sempozyum düzenleme kurulu Sinop'ta Rektör Taşdemir'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'a gelen uluslararası düzenleme kurulu üyeleri, sempozyum öncesinde akademik değerlendirmeler yaptı. 24-25 Eylül'deki Türk Halklarının Manevi Entegrasyonu Sempozyumu'nun hedefleri ve bilimsel iş birlikleri görüşülürken, kurul üyeleri Rektör Şakir Taşdemir'i ziyaret etti.

"Türk Halklarının Manevi Entegrasyonu: Dili, Edebiyatı, Kültürü Uluslararası Bilimsel Sempozyumu" kapsamında Sinop'a gelen uluslararası düzenleme kurulu üyeleri, sempozyum öncesinde bir dizi akademik değerlendirmede bulundu.

Programda, sempozyumun Türk dünyasının dil, edebiyat, kültür, tarih ve halk bilimi alanlarında yürütülen akademik çalışmalara sağlayacağı katkılar ele alındı. Görüşmede, uluslararası akademik etkileşimin artırılması ve üniversiteler arasındaki bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar da değerlendirildi. Programa Özbekistan Alisher Navoiy Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinden Prof. Dr. Saodat Muhamedova, Prof. Dr. Quldosh Pardayev ve Doç. Dr. Gulzoda Soatova, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Gulina Zhamgyrchieva, Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinden Prof. Dr. Poshsha Kenjayeva katıldı.

Cezayir University of Algiers 2'den Prof. Dr. Leila Kheirani ve Dr. Zahira Boukhemia, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsünden Doç. Dr. Meleyke Memmedova, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinden Doç. Dr. Elmira Adilbekova da programda yer aldı.

Özbekistan Chirchiq Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Dr. Qodirjon Mo'ydinov ve Doç. Dr. Muydinova Arofatoy Urinovna ile Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Öner de programa katılan akademisyenler arasında bulundu. Sempozyumun Sinop Üniversitesi bünyesindeki öğretim elemanlarından oluşan düzenleme kurulu üyeleri de programda yer aldı.

Kabul programında, 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun içeriği ve akademik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, gelecekte geliştirilebilecek uluslararası bilimsel iş birlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında uluslararası düzenleme kurulu üyeleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

Okula giden öğrencilere otomobil çarptı
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu

Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Deprem anında koşarak çıktılar, koşarak geri döndüler

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük