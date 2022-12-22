Ukrayna, askeri robotları savaşa sürüyor!

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa askeri robotlar dahil oluyor. İHA ve SİHA'dan sonra UGV'ler ön plana çıkacak.

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş, yapay zeka ve askeri robotlar için önemli bir test alanı haline geldi. İnsansız hava araçları (İHA), mürettebatsız kara araçları (UGV) ve mürettebatsız su üstü araçları (SİDA) içeren donanımların sahaya sürülmeye hazır olduğu ifade edildi.

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Daha önce ABD'den Çin'e kadar birçok ülke "katil robot" denemeleri gerçekleştirdi ve savunma sanayi fuarlarında görücüye çıkardı. Bu araçların test edilmemiş güvenilirlikleri ve uluslararası yasaları ihlal etme korkusu ise Rusya- Ukrayna savaşında gerçeğe dönüştü.

Kara Platformları Analisti Alex Stronell, mürettabatsız olarak sahada yer alan araçların rolünden bahsetti. Örneğin Ukrayna, çok yakında Estonya'da üretilen THeMIS UGV'leri kullanmaya başlayacak. Ancak bu aracın silahlandırılması beklenmiyor. Stronell'e göre ilk olarak yaralıların tahliye edilmesi ve sınıra mayın döşenmesi gibi sorunlara çözüm olması planlanıyor.

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THeMIS UGV'yi geliştiren Milrem Robotics, Almanya'nın Ukrayna için sipariş verdiğini duyurdu. 14 adet UGV'yi Ukrayna birliklerine bağışlayan Almanya Savunma Bakanlığı, testlerin Ukrayna'da yürütülebileceğini belirtti.

Rusya'nın ise bir süre önce Uran-9 silahlı savaş robotunu kullandığı iddia edildi. Henüz savaş alanından resmi bir kanıt gelmediğini dile getiren Stronell, "Rusların Uran-9'u kullandıklarına dair herhangi bir kanıt görmedim. Bunun nedeni hala geliştirme aşamasında olması olabilir" dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak "katil robot" teknolojisi üzerinde çalıştığı ortada. Ayrıca yapay zekanın oldukça hızlı gelişmesi de bu sürecin bir parçası. Stronell ayrıca diğer Avrupalı ülkelerin de otonom silahları benimsemeye hazır olduklarını ifade etti.

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