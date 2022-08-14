UDF dosyası nedir? Nasıl açılır? [2022]

Türkçe karşılığı Evrensel Disk Formatı olan UDF uzantılı dosyalar nasıl açılır ve nasıl çalışır? İşte UDF hakkında tüm detaylar!

Bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla karşılarına çıkan dosya biçimlerinden biri de UDF. Açılımı Universal Disk Format, Türkçesi Evrensel Disk Formatı olan bu dosya sistemi oldukça yaygındır. Optik medya yazma yazılımlarının dosyaları disklerde depolamak için kullandığı bu sistem aynı zamanda Excel Kullanıcı Tanımlı İşlev Dosyası şeklinde de kabul edilmektedir. Peki UDF dosyası nedir ve nasıl açılır?

UDF dosyası nedir?

UDF, yukarıda belirttiğimiz üzere yaygın bir dosya sistemidir. Optical Storage Technology Association (OSTA) tarafından 1995 yılında tanıtıldı ve ISO/IEC 13346 ve ECMA-167 standartlarını benimsiyor. Aynı zamanda DVD-RW, CD-RW veya DVD+RW gibi yeniden yazılabilir ortamlarda kullanılıyor.

UDF, dosyaların oluşturulmasına, silinmesine ve değiştirilmesine izin veriyor. Tıpkı genel amaçlı bir dosya sisteminin disketler ve flash sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlarda yaptığı gibi. Peki bu dosya sisteminin ülkemizde bu kadar yaygın olmasının ana nedeni ne olabilir? Sorunun cevabını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veya kısaca UYAP şeklinde verebiliriz.

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Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının, dijital ortama taşınmış unsuru olan UYAP, UDF dosya formatını kullanıyor. Bu sayede vatandaşlar hukuk mücadelelerini sürdürürken, sistem üzerinden UDF uzantılı dosyaları da alabiliyorlar.

UDF dosyası nasıl açılır?

UDF uzantılı dosyalar, Nero'nun yanı sıra PeaZip ve 7-Zip gibi ücretsiz dosya açma yazılımları aracılığıyla açılabilir. Aynı zamanda Not Defteri veya başka bir metin düzenleyici de tercih edilebilir. Tabii burada UYAP'ın UYAP Editör uygulamasını da unutmamak gerekiyor. Zira yazılımın Windows, Mac, Pardus, Debian ve Android sürümleri bulunuyor.

Adım 1: Buradan UYAP Editör sayfasına gidin.

Adım 2: Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, uygun sürümü seçerek cihazınıza indirin.

Adım 3: UYAP Editör uygulamasının kurulumunu gerçekleştirin.

Adım 4: Kurulum bittikten sonra UYAP Döküman Editörü adlı uygulamayı açarak dilediğiniz UDF uzantılı dosyalara erişebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce UDF uzantılı dosyalarla karşılaştınız mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!