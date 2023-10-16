Ucuz iPhone Modeli iPhone SE 4 Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Apple'ın uygun fiyat politikasıyla piyasaya sürdüğü iPhone SE 4 ile ilgili yeni detaylar ve özellikler açıklandı. Yeni modelin fiyatı da tahminlere göre belirlendi.

Herkesin merakla beklediği ucuz iPhone modeli iPhone SE 4 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Apple'ın uygun fiyat politikası güderek piyasaya sürdüğü -kimileri içinse sadece eski parçaları elden çıkarma fırsatı- iPhone SE 4 ile ilgili detaylar ve tüm bilinenler haberimizde…

Yeni iPhone SE 4 bir devrim mi yapacak yoksa sadece eski görünümlü bir cihaz mı olacak?

iPhone SE ilk çıkış yaptığı tarihten itibaren herkesin merakla takip ettiği bir cihaz serisi oldu. Kullanıcılar uygun fiyata yüksek performanslı cihaz almak istediğinde karşılarına ilk çıkan iPhone modellerinden biri olan SE yeni serisi ile merak konusu olmaya devam ediyordu. Özellikle bir "hayal kırıklığı" olan SE 3 modelinin ardından.

İlk iPhone SE modeli iPhone 7 serisinden biraz önce 1 Nisan 2016 tarihinde tanıtıldı. O dönem iPhone 5 kasası ve iPhone 6 işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken SE birçok kullanıcı için "ucuza iPhone" mottosu ile samimi geldi. Çıktığı dönem trend olmasa da herkes tarafından bilinen bir cihazdı ve birçok kullanıcı merakla cihazı inceledi.

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Daha sonra 2020 yılında serinin 2. cihazı olan SE 2 piyasaya sürüldü. Bu cihaz iPhone 8 kasasına sahip olurken iPhone 11 işlemcisi kullanması ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak eski nesil Touch ID, orta tuş, küçük ekran ve gerçekten sorunlu bir bataryaya sahip olması ilk başta mutlu olan kullanıcıları daha sonra üzmeye ve erkenden cihaz değişikliğine itti. 2 sene sonra piyasaya çıkan SE 3 ise sadece bir hayal kırıklığı oldu çünkü neredeyse her şey aynı sayılırdı.

Şimdi çıkacak olan model içinse fiyatlar bu kadar yükselmişken kullanıcılar umut dolu. Çünkü yeni SE modelinde biraz iPhone 14 serisinden biraz da iPhone 15 serisinden esintiler bekleniyor. Yeni çıkacak olan modelin özellikleri Twitter üzerinde Anthony isimli bir hesap tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre yeni iPhone SE 4 özellikleri şöyle olacak:

5.4 inch FHD+ Oled Display

A16 bionic

12mp camera

2227mah battery

4gb ram & 128/256gb storage

Face ID

Tüm bunların yanında bazı kaynaklarda yeni SE modelinin Dinamik Ada özelliğine de sahip olacağı hakkında sızıntılar mevcut.

Yeni iPhone SE 4 fiyatı ise şöyle olacak:

Yapılan paylaşımda ise iPhone SE 4'ün fiyatı 449 dolar olarak belirtildi. Cihazın Türkiye fiyatına baktığımızdaysa 12 bin TL + vergiler olarak hesaplanıyor. Bu da tahmini olarak 25 bin ile 35 bin TL arasında değişecek bir fiyat anlamına geliyor.