Ücretsiz Oyun İndirme İçin En İyi Platformlar

Piyasaya sürülen pek çok yeni oyun genellikle ücretli olarak satışa sunuluyor. Tabii ücretsiz oyunlar da hiç yok değil. Bu yapımları oynamak için çeşitli platformlar da bulunuyor. Bizler de bu içeriğimizde ücretsiz oyun indirme amacıyla kullanabileceğiniz web sitelerini sizler için bir araya getirdik.

Piyasaya sürülen pek çok yeni oyun genellikle ücretli olarak satışa sunuluyor. Tabii ücretsiz oyunlar da hiç yok değil. Bu yapımları oynamak için çeşitli platformlar da bulunuyor. Bizler de bu içeriğimizde ücretsiz oyun indirme amacıyla kullanabileceğiniz web sitelerini sizler için bir araya getirdik.

Ücretsiz oyun indirme için en iyi platformlar

Steam

Valve'a ait olan Steam, dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan en büyük dijital oyun pazarı. Platform, Counter-Strike 2 ve Team Fortress 2 gibi ücretsiz oyunlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Warframe, Overwatch 2 ve War Thunder gibi bedava oynanabilen oyunlar da katalogda yer alıyor.

Steam üzerinden oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar!

Epic Games Store

Steam'in en büyük rakibi olan Epic Games Store da ücretsiz oyun indirme için kullanılabilir. Platform kataloğunda pek çok bedava yapım bulunuyorken, üstelik her hafta normalde ücretli şekilde satılan oyunlar bedava olarak dağıtılıyor. Oyuncuların çok sevdiği bu etkinliği birkaç yıldır sürdüren Epic Games Store, bir zamanlar GTA 5 gibi büyük yapımları da ücretsiz hale getirerek oldukça ses getirdi.

GOG.com

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından oluşturulan GOG.com da ücretsiz oyun indirme amacıyla kullanılabilecek web sitelerinden birisi. Platformda yer alan oyun sayısı Steam gibi yüksek olmasa da retro oyunları ve özel kampanyaları ile dikkat çekiyor.

Itch.io

Mart 2013'te kullanıma sokulan Itch.io, bağımsız geliştiricilerin kendi oyunlarını barındırıp satabileceği bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, ücretliler ve ücretsizler karışık olacak şekilde 100 binden fazla oyuna erişim sağlayabilir. Geliştiriciler ise kendi geliştirdiği oyunları burada büyük kitlelere ulaştırabilir.

Steam'deki en iyi ücretsiz oyunlar

Game Jolt

Tıpkı Itch.io gibi geliştiricilerin kendi oyunlarını tanıtma amacıyla kullandığı Game Jolt da ücretsiz oyun indirme için kullanılabilecek web sitelerinden birisi. Bu platform, sadece oyun indirmekle kalmayıp, oyuncular için bir sosyal medya işlevi de görüyor. Bu bağlamda milyonlarca kullanıcısı var.

Ubisoft Store

En büyük oyun yayıncıları arasında yer alan Ubisoft'un oyun mağazası olan Ubisoft Store'da da ücretsiz oyunlar bulunuyor. Fakat bu oyunların diğer platformlara kıyasla oldukça az olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bonus: Amazon Prime Gaming

Ücretsiz oyun indirmek için kullanılabilecek web siteleri listemizin son sırasında ise Amazon tarafından sunulan Prime Gaming bulunuyor. Yalnızca Prime abonelerinin erişebildiği Prime Gaming platformunda, Epic Games Store'a benzer şekilde her ay birkaç oyun bedava şekilde dağıtılıyor. Üstelik bu oyunlar bazen AAA kalitede olabiliyor. Dolayısıyla takip etmekte fayda var.