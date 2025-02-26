Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen test, uçan otomobil teknolojisi hayalini gerçeğe çevirdi. Alef Aeronautics isimli havacılık şirketi, yüzde 100 elektrikli Model A otomobilinin halka açık bir caddeden havalandığı videoyu yayınladı.

HEM KARADA HEM HAVADA İLERLİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, dikey olarak havalanmadan önce birkaç metre ileri giden otomobilin, hem karada hem de havada ilerleyebildiği bildirildi. Bu deneme sürüşü dünyada ilk kez gerçekleştirilirken otomobilin kaputunda ve bagajında, istediği zaman havalanabilmesi için iticiler olduğu ifade edildi.

"ARTIK YENİ BİR ULAŞIM MÜMKÜN"

Alef Havacılık şirketinin CEO'su Jim Dukhovny, Model A'nın testine ilişkin "Bu sürüş ve uçuş testi, gerçek şehir ortamındaki teknolojinin önemini kanıtlıyor" açıklaması yaptı. Dukhovny, tarihte ilk kez motorlu bir uçak uçuran ABD'li Wright kardeşlere atıfta bulundu. Dukhovny, "İnsanlığa yeni ulaşımın mümkün olduğunu kanıtlamasını umuyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Daha önce otomobillerin havalanabilmesi için bir pist kullanıldığını, dron benzeri sistemler ile havalandığını gösteren videolar olsa da bu bir otomobilin diğerlerinden farklı olarak dikey biçimde havalandığını servis eden kamuya açık alanda çekilmiş ilk video" denildi.

TRAFİK ÇİLESİNE ÇÖZÜM

Geleneksel otomobil şasisi kullanan Model A'nın, karada yaklaşık 320 km, havada ise yaklaşık 180 km mesafe kat edebildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde iki kişilik modeli İspanya'nın Barcelona kentinde tanıtılan otomobilin fiyatı, 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon TL) olarak açıklanırken 3 bin 300'den fazla ön sipariş aldığı ifade edildi.

Dört kişilik ikinci bir uçan otomobil üreteceklerini bildiren şirket, daha uygun fiyatlı Model Z adındaki otomobilin 35 bin dolar fiyat (yaklaşık 1.3 milyon TL) ile satılacağını duyurdu. Şirketin internet sitesinde, "Sokakta sürülebilecek, gerektiğinde dikey kalkış yapabilecek ve trafiğin üzerinden uçabilecek şekilde tasarlanan bu araçla, modern trafik sıkışıklığı sorunlarına çözüm üretiyoruz" ifadesi yer aldı. Uzmanlar, uçan otomobil teknolojisinin gelişmesiyle trafik sorununun çözüleceğine inandıklarını belirttiler. Ancak uzmanlar, bu teknolojinin alt yapısının hazırlanması ve yeni kurallar belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.