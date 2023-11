Ubisoft, yapay zeka tarafından üretilen Assassin's Creed fotoğraflarıyla tepki çekti

Ubisoft, maliyet düşürme önlemleri kapsamında yapay zeka tarafından üretilen Assassin's Creed fotoğraflarına yöneldi ve Cadılar Bayramı için sosyal medya kanallarında ikonik karakter Ezio'nun "alternatif" versiyonlarını sergiledi.

Ancak Ubisoft 'un bu hamlesi hayranlardan ve sektör gözlemcilerinden sert tepkiler aldı

Fransız yayıncının Latin Amerika'daki Twitter hesabı, tabiri caizse "çakma" bir Ezio görseli paylaşarak hem dikkatleri hem de eleştirileri üzerine çekti. Forbes yazarı Paul Tassi, 300 bin takipçisi olan resmi bir Ubisoft hesabının yapay zeka tarafından üretilen bir sanat eserini paylaşmasının yeniliğinin altını çizdi.

Ubisoft literally conducting layoffs this year and last month, and they're posting AI art. Unbelievable. What the hell is the game industry doing right now. pic.twitter.com/XVbzqcbw9D — Reid Southen ?? LightBox Expo (@Rahll) October 31, 2023

Paylaşım daha sonra karakterin bir Fortnite figürüne benzemesi ve silah kabzalarını bıçak gibi kullanan bir arka plan karakterinin tuhaf tasviri nedeniyle kaldırıldı.

Ubisoft Hollanda daha sonra Cadılar Bayramı temalı unsurlar içeren kendi yapay zeka ile oluşturulmuş Ezio'sunu sunarak bu paylaşıma katıldı. Gönderide Hollandaca olarak, bu ürkütücü durum için ideal Ubisoft oyunu sorusu yöneltilerek hayranlarla eğlenceli bir etkileşim kurulduğu ima edildi.

Ubisoft shut down the entire Dutch office earlier this year and now hired a social media company to post on their platforms. Using AI art….. https://t.co/FwDoFBBEZX — JorRaptor (@Jorraptor) October 31, 2023

Bu hamle, Ubisoft'un maliyet azaltma girişiminin bir parçası olarak geçtiğimiz yıl 1.000'den fazla kişinin şirketten ayrıldığını açıklamasının ardından geldi. Bazı ayrılmalar gönüllü olarak gerçekleşirken, diğerleri Avrupa, ABD ve ötesindeki departmanlarda işten çıkarmaları içeriyordu.

Film konsept sanatçısı Reid Southen, işten çıkarmaların yapay zeka tarafından üretilen sanatın kullanımıyla yan yana gelmesini eleştirerek oyun endüstrisinin mevcut gidişatına olan güvensizliğini dile getirdi.

Bu zorluklara rağmen Ubisoft, Assassin's Creed serisi ve çeşitli yinelemeleri üzerinde çalışan özel ekipler de dahil olmak üzere 19.000'in üzerinde bir işgücüne sahip. Topluluktaki pek çok kişi şirketin sosyal medya kampanyası için neden mevcut yetenekli sanatçı havuzunu kullanmadığını sorguladı.

2023 yılında, şirketlerin pazarlama çalışmalarında yapay zeka tarafından üretilen görüntüleri giderek daha fazla kullanması nedeniyle hayranlar arasındaki dikkat arttı. DALL-E 2 ve Midjourney gibi araçlar sentetik sanat yaratmayı kolaylaştırdı.

Dolayısıyla kimi Ubisoft'un bu hareketine anlam verirken kimisi böylesine köklü bir şirketin böyle bir şey yapmasının yakışık almadığını belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.