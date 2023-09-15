Ubisoft'un Avatar: Frontiers of Pandora için yeni fragmanı yayınlandı

Ubisoft'un 2021 yılındaki E3 oyun fuarında duyurduğu ve 2022 için çıkış tarihi verdiği Avatar: Frontiers of Pandora oyunu için yeni bir fragman yayınlandı. Fragman, oyunculara oyunun sinematik hikayesini ve oynanışını gösteriyor. Oyunun çıkış tarihi 7 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Ubisoft'un 2021 yılındaki E3 oyun fuarında duyurduğu ve 2022 için çıkış tarihi verdiği Avatar: Frontiers of Pandora, bildiğiniz gibi defalarca ertelendi. Ancak çıkış tarihine bir hayli yaklaştık. Dün PlayStation'un gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde şirket, oyun için yeni bir fragman yayınladı.

Avatar: Frontiers of Pandora yeni fragmanı:

Avatar: Frontiers of Pandora için belirlenen çıkış tarihi 7 Aralık 2023. Dolayısıyla tahmin ediyoruz ki bu fragman, oyun için göreceğimiz son tanıtım videosu olmayacak. İlk tanıtım videosu bu yılın Mart ayında yayınlanan oyunun yeni fragmanını gelin beraber izleyelim:

Bu sinematik hikaye fragmanı, oyunculara oyun piyasaya çıktığında nelerle karşılaşabilecekleri konusunda biraz daha fikir vermeye yardımcı oluyor.

Çok beklenen Avatar oyunundan ilk oynanış görüntüsü geldi!

Avatar: Frontiers of Pandora fragmanı ile oyunun genç yaşta kaçırılan bir Na'avi karakterini takip ettiğini öğreniyoruz. BKA'nın davranış kurallarına göre yaşamaya zorlanan ve onların yeni silahı olmak üzere eğitilen oyuncular, kısa süre içinde kendilerinden hızla alınan dünyaya yeniden bağlanıyor.

Şimdi ise son on beş yıldır BKA tarafından yetiştirilen kahramanımız, gerçek bir Na'avi olmanın ne demek olduğunu yeniden keşfediyor. Görünüşe göre, sizi genç yaştan hatırlayan ve sizi köklerinize daha fazla yaklaştırmaya çalışan yaşlı üyelerden kabilenizle yeniden canlanırken, zorlu bir yolculuğa koyuluyoruz.

Oyunda evinizi istenmeyen misafirlerden kurtarmak için farklı Na'avi gruplarını bir araya getirirken, RDA'ya karşı yeni bir mücadele başlıyor. Oyunun Pandora'da dolaşıp ayrıntılı ortamları ve yaratıkları keşfedeceğimiz bir açık dünya deneyimi olacağını biliyoruz. Bu arada, oyun birinci şahıs aksiyon-macera deneyimi olarak oynanacak.

Avatar: Frontiers of Pandora PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için çıkış yapacak. Ubisoft'un geliştirme ekibi oyunu bu yıl pazara sunmak için son hız çalışmalarına devam ediyor.

Oyun üzerinde çalışan ekibi hiçbir şey geciktirmediği sürece, 7 Aralık 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.