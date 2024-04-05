Ubisoft Showcase'te Splinter Cell Remake'i Tanıtılacak

Bu yılın Ubisoft Showcase etkinliğinde hayranların uzun zamandır beklediği bir oyunun remake 'inin tanıtılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ubisoft, geçtiğimiz 2021 yılında bu yeniden yapımı duyurmuş olsa da, projeye dair güncellemeler konusunda oldukça ketum davranıyor.

İddialara göre Splinter Cell remake, bu yıl tanıtılacak

Oyun dünyasından bazı insanlar, Ubisoft'un Splinter Cell yeniden yapımını bu yıl tanıtacağına dair ipuçları verdiğine inanıyorlar ve bu söylentilerin gerçek olabileceğine dair de pek umutlular.

PlayStation Lifestyle'ın haberine göre Ubisoft Toronto ekibi, Ubisoft Forward etkinliğinin geri döneceğini duyurduğu gün, Facebook başlık ve profil resimlerini güncelledi. Ubisoft Toronto'nun profil resmi artık yeşil temalı olan Ubisoft logosu. Başlık resmi ise, Sam Fisher'ın ikonik Multi-Vizyon Gözlükleri'nden gelen ışıkları net bir şekilde gösteriyor.

Ubisoft'un 2022 yılından gelen son güncellemesi, oyunun birkaç yıl boyunca hazır olmayabileceğini anlatıyordu. Çünkü şirket, oyunu baştan sona yeniden inşa etmekle meşgul ve bu süreç, hikayeyi modern bir kitle için güncellemek de dahil olmak üzere birçok yenilik içeriyor.

Tom Clancy's Splinter Cell, ilk olarak 2002 yılında Xbox platformu için piyasaya sürüldü ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesi edindi. Ubisoft'un bu oyun için Metal Gear Solid serisinden ilham aldığı biliniyor. Bu, oyunun daha doğrudan bir hikayeye sahip olmasını sağladı ve casus kurgusunu oyunun dönemine daha uygun hale getirdi.

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Ubisoft'un Splinter Cell oyun serisi, Tom Clancy'nin romanlarından ilham almasına rağmen kendi benzersiz tarzını oluşturdu. Yine de Tom Clancy'nin romanlarının etkisi, oyunların hikayesinde ve atmosferinde hala belirgin bir şekilde hissediliyor.

Tom Clancy'nin romanları, Soğuk Savaş dönemine özgü değerleri ve Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne duyduğu güvensizliği yansıtırken. Ubisoft'un oyun serisi, daha önce de dediğimiz gibi Metal Gear Solid serisinden ilham alınmış aksiyon/gizlilik senaryoları üzerine kurulu.

Ubisoft'un Splinter Cell remake 'i, oyun endüstrisinde büyük bir heyecan yarattı ve oyunun yeni bir nesil oyunculara hitap edecek olması da cabası.

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Velhasıl, 10 Haziran'da gerçekleşecek olan Ubisoft Showcase etkinliğinde Splinter Cell remake 'inin tanıtılacağı düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.