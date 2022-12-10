Twitter'ın yeni patronu harekete geçti! 1.5 milyar hesabı silecek

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platforma dair köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Twitter'ın aktif olmadığını tespit ettiği 1.5 milyar hesabı sileceğini belirten Musk, "Bu hesaplar silinerek almak istediğiniz kullanıcı adları için uygun alanlar açılacak" açıklamasını yaptı.

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Twitter'da yeni dönemin sinyalini verdi.

AKTİF OLMAYAN HESAPLAR SLİNECEK

Musk, uygulamada bir buçuk milyar hesabın aktif olmadığını söyledi. Milyarder iş insanı, bu hesapların kalıcı olarak silineceğini duyurdu. Musk, mevcut kullanıcılara kullanıcı adı alanı açmak için "yıllardır" siteye giriş yapmayan hesapları sileceğini söyledi.

AKTİF KULLANICI SAYISI AÇIKLANDI

Elon Musk'ın açıkladığı rakamlarla birlikte Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı da ortaya çıktı. Aylık 500 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan internet sitesi, reklam verenlerin sitede yayınladıkları reklamlar üzerinde daha yüksek hakimiyet sahibi olacaklarını da açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, üst düzey yöneticileri işten çıkarmıştı. Musk ayrıca,Twitter'ın genel merkezini otele dönüştürdü. Milyarder CEO'nun aylardır binada yattığı öğrenildi. Musk, satın almanın ardından çalışanlarından daha fazla mesai yapmalarını istemişti.