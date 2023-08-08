Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra kimlik değişikliği yaşadı

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra hem yapısal hem de yönetimsel açıdan bir kimlik değişimi yaşayan Twitter, mavi kuş logosuna veda etti ve ismini değiştirerek X markasıyla yoluna devam etmeye karar verdi. Ancak yeni tabelanın yaydığı rahatsız edici ışık nedeniyle San Francisco şehir yönetimi tarafından para cezası kesildi. İlginç bir şekilde, para cezasını ödeyen taraf binanın sahibi oldu. Elon Musk'ın bu duruma verdiği tepki ise tartışmalara neden oldu.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra hem yapısal hem de yönetimsel açıdan bir kimlik değişimi yaşayan Twitter bir süre önce kendisiyle özdeşleşen mavi kuş logosuna veda etti. Aynı zamanda ismi de değişen sosyal medya platformu artık X markasıyla yoluna devam edecek.

Bu değişikliğin ardından yapılan ilk iş şirketin San Francisco'da bulunan genel merkezinin tabelasının değiştirilmesi oldu. Ancak yeni tabelanın yaydığı ışık öylesine rahatsız ediciydi ki çevre binalardaki insanların şikayetleri üzerine birkaç gün içinde kaldırıldı. San Francisco şehir yönetimi, logo nedeniyle para cezası kesilmesine karar verirken, bu noktada Elon Musk'ın sergilediği tavır çok tepki çekti.

Elon Musk sebep olduğu para cezasını bina sahibine ödetti

San Francisco Yapı Denetim Departmanı, Twitter'ın yeni adıyla X'in tabelasının çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle yürüttüğü incelemesini tamamladı. Bu kapsamda 4 bin 447 dolarlık bir para cezası kesildi. İşte işin ilginç tarafı tam da burada başlıyor. Para cezasını ödeyen taraf Elon Musk değil de binanın sahibi oldu.

pic.twitter.com/mf1KLos4ab — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

Yetkililer kendilerine gelen şikayetlerin ardından tabelayı incelemek için genel merkezin çatısına çıkmak istediler, ancak X yönetimi bu talebi net bir dille reddetti. Bunun üzerine "izin eksikliği" sebebiyle mülk sahibine para cezası kesilmesine karar verildi.

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Bu olayın sosyal medyaya yayılması üzerine bir kullanıcı tabela nedeniyle kesilen para cezasını "Tüm zamanların en ucuz pazarlama kampanyası" şeklinde nitelendiren bir gönderi paylaştı. Elon Musk bu gönderiye Al Pacino'nun akıllara kazınan bir sahnesini içeren bir GIF ile cevap verdi. Daha önce genel merkezin kirasını ödemediği mülk sahibiyle davalık olan Musk'ın bu paylaşımı fazlasıyla tepki çekti.

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