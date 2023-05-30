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Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi

Teknoloji Haberleri

Sosyal medya platformu Twitter'a video oynatma hızını değiştirme özelliği geldi. Platforma yakında altyazıları aktif etme, videoları indirebilme gibi özellikler de eklenecek.

Twitter, platformun video tarafını güçlendirmek adına yeni çalışmalar içerisine girdi. Son olarak platformun sahibi, video oynatma hızlarını değiştirme özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte Twitter'daki videolar hızlandırılabilecek veya yavaşlatılabilecek.

Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi

YAKINDA YENİ ÖZELLİKLER DE GELİYOR

Twitter'da çalışan tasarımcı Andrea Conway tarafından gösterildiği kadarıyla platformun mobil sürümlerine yakında yeni video özellikleri dahil edilecek.

Yeni özellikler arasında video indirme imkânı da yer alıyor. Buna ek olarak altyazı açma kapatma, oynatma hızı değiştirme, video paylaşma ve videoyu raporlama seçenekleri de bulunuyor.

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Elon Musk Twitter Teknoloji Haberler

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