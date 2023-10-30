Twitter'a bant daraltma yasağı uygulanmayacak

Sosyal medya yasasıyla birlikte tüm popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'ye temsilci ataması gerekiyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilci atamayan Twitter'a 3 aylık reklam yasağı getirdi. Buna rağmen Twitter henüz Türkiye'de bir temsilci atamadı. Herkes yaptırımların 2. aşaması olan bant daraltma uygulamasının Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Beklenen açıklama ise geldi. İşte detaylar…

Yaptırımın ikinci aşamasına gelen Twitter için bant yasağı uygulanmayacak!

BTK geçtiğimiz temmuz ayında popüler sosyal medya uygulaması Twitter için reklam yasağı getirmişti. Bu sayede Twitter Türkiye pazarından gelir elde edemedi. 21 Temmuz'da alınan karara göre, üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter'ın bant genişliğinin daraltılması söz konusu olacaktı. Bu bant daraltma uygulaması neredeyse erişim engeli anlamına geliyor. BTK'nın Twitter'a tanıdığı süre dolmak üzereyken gözler BTK'ya çevrildi.

Peki bant daralması uygulanırsa neler olur? Eğer bu yaptırım uygulanırsa Türkiye'den Twitter'a erişim bir hayli zor olacak. Günümüzde insanlar sosyal medya mecraları sayesinde bilgiye hızlıca erişebiliyor. Birlik beraberlik duygularını bu mecralardan paylaşıp kamuoyu oluşturabiliyor. Bunun en canlı örneklerini ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat depreminde gözlemledik.

Twitter, Türkiye'de her an kapatılabilir! İşte nedeni

Ayrıca İsrail-Filistin Savaşı'nda diğer sosyal medya mecralarının aksine Twitter yeni ismiyle X tarafsız bir duruş sergiledi. Birçok medya kuruluşu bu olay karşısından tarafını sergilemekten çekinmedi. Özellikle Meta çatısı altındaki platformlar savaşın diğer tarafı olan Filistinlilerin içeriklerine ve topluluklarına erişim sorunuyla gündeme geldi. Tüm bu şartlar altında Türk Devleti kamu vicdanını gözeterek Twitter bant daraltması yaptırımını uygulamayacak.