TUSAŞ'ın KAAN ve ANKA III mock-upları TEKNOFEST'te ilk kez görücüye çıktı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN ve insansız savaş uçağı ANKA III'ün mock-upları TEKNOFEST'te ilk kez sergilendi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Daha önce savunma sanayisi fuarlarında sektör profesyonellerine sergilenen Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA III, TEKNOFEST'te ise ilk kez tanıtıldı. KAAN ve ANKA III'ün mock-upları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16 uçaklarının 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak yerini alması planlanan KAAN için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan KAAN sayesinde Türkiye, ABD, Rusya ve Çin gibi 5'inci nesil muharip uçak üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacak.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren KAAN'ın prototiplerine yönelik üretim ve testler sürüyor.

ANKA III de TEKNOFEST Güneydoğu'da kanat altında iki SÜPER ŞİMŞEK Taktik İHA Sistemi ile sergileniyor.

ANKA III, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te yaptı. İnsansız hava aracı teknolojilerindeki milli kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyan ANKA III, yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. 40 bin feet irtifada görev yapabilecek şekilde tasarlanan hava aracı, 0,7 mach hıza ulaşabiliyor ve 10 saat boyunca havada kalabiliyor.

İnsansız hava aracının planlanan takvim doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA