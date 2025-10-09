Turuncu iPhone 17 Pro Max'lerin rengi kullandıkça soluyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay satışa sunduğu iPhone 17 serisi, piyasaya çıktığı günden bu yana farklı tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez tartışmaların odak noktası, serinin en dikkat çeken seçeneklerinden biri olan turuncu iPhone 17 Pro Max modeli.

KULLANDIKÇA RENGİ SOLUYOR

Bir sosyal medya platformunda yapılan paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı. Paylaşıma göre, kullanıcı cihazı kısa bir süre kullandıktan sonra telefonun renginde fark edilir bir değişim gözlemledi. Görsellerde, ilk başta canlı bir turuncuya sahip olan arka yüzeyin, zamanla pembemsi bir tona büründüğü görülüyor.

IŞIK YANSIMASI MI, ÜRETİM HATASI MI?

Paylaşımın ardından ortaya atılan yorumlara göre ise kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda. Bazı kullanıcılar, bu renk değişiminin yalnızca ışık yansımasından kaynaklanıyor olabileceğini savunurken; kimileri ise Apple'ın yeni modellerde kullandığı eloksal kaplama sürecinde bir hata meydana gelmiş olabileceğini öne sürüyor.

KÜÇÜK SAPMALAR DEĞİŞİMLERE YOL AÇABİLİYOR

Bilindiği üzere, eloksal yani elektrolitik oksidasyon işlemi, alüminyum gövdeli cihazlarda hem dayanıklılığı artırmak hem de yüzeye istenen rengin kalıcı biçimde uygulanmasını sağlamak için tercih ediliyor. Ancak üretim sürecindeki küçük sapmalar, renk tonlarında zamanla değişimlere yol açabiliyor.

RENK DEĞİŞİMİNİ BEĞENENLER DE VAR

Şu ana kadar Apple'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan bazı kullanıcılar, cihazın aldığı yeni tonu daha estetik bulduklarını belirterek bu değişimi olumlu karşıladıklarını da ifade ediyor. Renk değişiminin gerçekten fiziksel bir dönüşüm mü yoksa sadece optik bir yanılsama mı olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.