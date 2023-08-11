Türkiye Uzay Çalışmalarını Hızlandırıyor

TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde düzenlenen etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile ülkemizin uzaya dair gelecek planlarını aktaran Kacır, Türk astronotun eğitim sürecinin devam ettiğini ve Ay'a kendi geliştirdiğimiz uzay aracıyla gideceğimizi belirtti. Ayrıca yerli ve milli roket motorları ve uzay limanı çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Kacır, Türkiye'nin uzay projeleri için önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye, uzay çalışmalarını hızlandırdı

Türkiye Uzay Ajansının kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile ülkemizin uzaya dair gelecek planlarını aktaran Mehmet Faih Kacır, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Milli Uzay Programı kapsamında, uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk astronotun eğitim sürecinin devam ettiğini aktaran Kacır, birkaç ay sonra astronotumuzu uzaya yollayacağımızı kaydetti.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin Ay planları hakkında da konuşan Bakan, Ay'a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla gideceğimizin altını çizdi. Bu kapsamda kullanılması planlanan uzay aracının görev tasarım ve ön tasarım çalışmalarının da tamamlandığı ifade ediliyor.

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Ayrıca sadece uzay aracı değil, bu aracı uzaya gönderecek roket motorlarının da yerli ve mili olacağının altı çizildi. Fırlatma yapılabilecek bir uzay limanı için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Kacır, böylece uzaya bağımsız erişim yeteneği kazanacağımızı ifade etti. Bakan ayrıca, kendi mikro uydularımızı üreterek, nesnelerin interneti gibi gelişen uygulamalarda ülkenin yetkinliğinin artacağını belirtti.

Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Türkiye Uzay Ajansının kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile uzaya dair gelecek vizyonumuzu ortaya koyduk ve bu vizyonu hayata geçirecek kurumsal yapıyı oluşturduk. Milli Uzay Programı'mız kapsamında, uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk uzay yolcumuzun eğitim süreci devam ediyor, inşallah birkaç ay sonra uzaya uğurlayacağız. Programın bir diğer önemli hedefi ise Ay Misyonu. Ay'a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz. Bu kapsamda kullanılması planlanan uzay aracımızın görev tasarım ve ön tasarım çalışmalarını tamamladık, kritik tasarım aşamasına devam ediyoruz. Bu uzay aracının en kritik bileşeni olan roket motorlarını da yerli ve milli olarak üretiyoruz. Öte yandan, fırlatma yapılabilecek bir uzay limanına sahip olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece uzaya bağımsız erişim yeteneğimiz için önemli bir adım atmış olacağız. Kendi mikro uydularımızı üretecek, nesnelerin interneti gibi gelişen uygulamalarda yetkinliğimizi artıracağız."

Peki siz Türkiye'nin kendi üreteceği uzay aracı ve ilk Türk astronot hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.