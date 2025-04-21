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Türkiye, TÜRKSAT 6A ile Haberleşme Uydusu Geliştiren 11 Ülke Arasına Girdi

Türkiye, TÜRKSAT 6A ile Haberleşme Uydusu Geliştiren 11 Ülke Arasına Girdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın devreye alındığını ve bu başarı ile Türkiye'nin haberleşme uydusu geliştirebilen ülkeler arasına dahil olduğunu açıkladı. Kacır, milli teknoloji hamlesinin bir parçası olarak eski başarıları tekrarlayacaklarını vurguladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu. Bu başarıyı kendi insan kaynağımızla, kendi öz kabiliyetlerimizle gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev projelerinden biri olan ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın teşrifleriyle devreye alınıyor. TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu. Bu başarıyı kendi insan kaynağımızla, kendi öz kabiliyetlerimizle gerçekleştirdik. 'Milli Uzay Programı' hedeflerini bir bir gerçekleştirerek Türk milletine yeni gururlar yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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