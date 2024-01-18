Türkiye'nin uzay yolculuğu için fırlatma tarihi ertelendi

Türkiye'nin uzay yolculuğu için yalnızca saatler kalmış ve süre azaldıkça heyecan artıyorken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan önemli bir açıklama geldi. Buna göre roketin fırlatma tarihi ertelendi. İşte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uçuş tarihi…

İlk Türk astronotun uçuş tarihi

Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek AX-3 misyonunun bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılması planlanıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Ocak yani yarına ertelendi. Fırlatma, 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49'da gerçekleşecek.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00: 49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla… https://t.co/TxKmFAHeFp — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024

Bakan Kacır'ın ilgili açıklaması şu şekilde;

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00: 49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz. – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

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Merakla takip edilecek bu uzay görevinde Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli meslektaşlarıyla birlikte yer alacak. ABD'nin Florida eyaleti üzerinde üzerinden fırlatılacak SpaceX roketi ile birlikte uzaya uğurlanacak astronotlar, ISS'de geçirecekleri süre boyunca biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

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