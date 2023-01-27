Türkiye'nin Ukrayna desteği ortaya çıktı!

ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye, Rusya ile olan savaşında Ukrayna desteğini sürdürüyor. Peki bugüne kadar neler verildi?

Rusya'nın 22 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri operasyon adı altında başlattığı saldırı, aslında 2014 yılında Kırım'ın ihlak edilmesinin devamı niteliğinde yeni bir cepheye dönüştü. ABD ve Avrupa ülkeleri de Ukrayna'ya askeri anlamda destek oluyor. Peki Türkiye bu güne kadar Ukrayna'ya neler sağladı?

Türkiye'nin Ukrayna destek paketinde neler var?

Türkiye'nin geçtiğimiz 1 yıllık süreçte Ukrayna'ya çok sayıda İHA ve zırhlı araç gönderdiği biliniyor. Buna karşılık Rusya satın almayı talep ettiği halde benzer araçlar ve mühimmatları Türkiye'den tedarik edemedi. Yani geçmiş yıllarda bazı ülkelerin yaptığının aksine savaştaki her iki cepheyi de besleyerek karlı çıkmaya değil, aksine arabulucu olarak savaşı sonlandırmayı hedefliyor.

Tabii bu süreçte Ukrayna, Türkiye'den çok sayıda İHA, Siha, zırhlı araç, top mermisi, makineli silah, güdümlü füze, güdümlü bomba, kalk, zırh, jeneratör, havan ve hava ve kara araçlarına karşı elektronik harp yeteneğine sahip cihazları tedarik etti.

Türkiye'nin SİHA gücü ne kadar? Güncel Bayraktar TB2 ve Anka SİHA sayıları

Listenin ilk sırasında Bayraktar TB2 yer alıyor. Bu SİHA'dan Ukrayna'ya halihazırda 40 adetten fazla teslim edildi. Bunların 5 tanesini Avrupa ülkeleri para toplayarak Ukrayna'ya hibe etmek istese de Baykar toplanan meblağın Ukrayna halkına bağışlanması koşuluyla ücretsiz olarak verdi. Ayrıca 15 tane de kendisi bağışladı. Geri kalanlar da neredeyse yarı fiyatına satıldı.

Tabii bunların bir kısmı savaşın ilk aylarında Rusların lojistik hattını vurmak için sınır hattının ötesine uçurulduğu için düşürüldü. Fakat Ukrayna için üretim süreci devam ediyor. Kabaca bir tahminde bulunacak olursak bir bu kadar daha teslim edileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak 30'a yakın sayıda da Bayraktar Mini İHA teslimi yapıldı.

İkinci sırada BMC Kirpi 4×4 yer alıyor. Cephe hattında askerlerin güvenliğini sağlayan bu aracın birinci önceliği mayınlara, kurşunlara ve belli düzeye kadar roketlere karşı korumak. Birçok kez pusuya düşen (özellikle sınır hattında) Ukrayna askerlerinin BMC Kirpi içerisinde oldukları için burunları bile kanamadan kurtulduğuna dair görüntüleri izledik.

Hatta Rusların ele geçirdikleri BMC Kirpi 4×4 zırhlılarını boyayıp dost ateşine maruz kalmamak için üzerine kendi logolarını bastıklarını dahi gördük. Şu ana kadar 200-250 adet arası teslimat sağlandı. Fakat bu araçların ne kadarının Kirpi 1 veya Kirpi 2 olduğu bilinmiyor. Yine de Kirpi 2'nin gelişmiş özellikleri olmasa dahi şimdiden yüzlerce hayat kurtardığını söyleyebiliriz.

Listenin devamında 100 bin adetlik 155mm topçu mühimmatı yer alıyor. Bu siparişin henüz teslimat sürecinde olduğunu belirtelim. Yani tamamı teslim edilmedi. Fakat yüzlerce makineli silah, TLRG-230 güdümlü füze, MAM-L ve MAM-C güdümlü bomba, Sungur ve havan teslim edildi.

Ek olarak bilinmeyen sayıda jeneratör ve kara konuşlu elektronik harp cihazları teslim edildi. Fakat en önemlisi bunlar olmayabilir. Zira cephede savaşan askerlerin zırhlı yelekleri ve kaskları da Garanti Kompozit tarafından Türkiye'de üretiliyor. Hatta yukarıda yer alan Zelenski'nin ekipmanı da onlardan biri.

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