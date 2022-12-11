Türkiye'nin ilk uydu kuluçka merkezi açılıyor

Türkiye'nin ilk uydu kuluçka merkezi Cube Beyoğlu, Teknopark İstanbul ile Beyoğlu Belediyesi ortaklığında Ocak 2023'te açılıyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin de katılımıyla gerçekleşen törenle, Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokolü imzalandı.

8 Aralık Perşembe günü Cube Incubation merkezinde gerçekleşen imza töreni, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun yanı sıra, Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün katılımıyla gerçekleşti.

Girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek

Teknopark İstanbul'un şehir merkezindeki faaliyetlerinin merkezi olacak Cube Beyoğlu, Türkiye'nin ilk uydu kuluçka merkezi olma niteliği taşıyor. Teknopark İstanbul ve kuluçka merkezi Cube Incubation'un girişimcilik ekosistemindeki tecrübesi ve güçlü akademik kurumların desteği sayesinde girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek.

İstiklal Caddesi, Mis Sokak'ta önümüzdeki ay açılması planlanan 5 katlı Cube Beyoğlu'nda yapay zeka, dijital sanat, simülasyon, oyun, artırılmış gerçeklik, VR ve mobil uygulama tematik alanlarına yoğunlaşılacak.

Ayrıca, Cube Incubation destekleri ile girişimcilere yönelik 7/24 açık modern çalışma alanları, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, akademik ve teknik danışmanlık, teknik ve girişim analizleri, yatırımcı ve firma görüşmeleri, veri tabanlarına erişim, TTO destekleri ile teknopark vergi avantajı gibi birçok imkan sağlanacak.

Topçu: "Oyun teknolojisinin merkezi olacak"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Yüksek teknoloji odaklı yenilikçilik faaliyetlerinin cazibe merkezi olma hedefimiz doğrultusunda hayata geçecek olmasından büyük heyecan duyduğum Cube Beyoğlu, Türkiye'de bir ilk olması açısından da önemli. Burada girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yürütülecek. Örneğin, oyun teknolojisiyle ilgili konular Cube Beyoğlu'nda planlanacak" dedi.

Yıldız: "Gençlerimiz yarının dünyasına hazırlanacaklar"

Projenin ev sahibi Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençler için 100. Yıla Yakışır Beyoğlu mottosuyla projelerini gerçekleştirdiklerini ve planladıklarını açıkladı. "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Milli Mücadele'nin adını taşıyan İstiklal Caddesi'nde bir ilki daha gerçekleştirmenin ve gençlerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Burada gençlerimiz yarının dünyasına hazırlanacaklar ve yarının dünyasında Türkiye'yi daha güçlü yapmak için eğitim görecekler" dedi.