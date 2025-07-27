Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği canlı yayında tanıtıldı

Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği canlı yayında tanıtıldı
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Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ, tv100'de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında tanıtıldı. KOZ'un özelliklerini anlatan Roketsan Yenilikçi Sistem Direktörü Dr. Emel Mehmet Yazıcıoğlu, "Engebeli arazilerde, güvenli olmayan bölgelerde oldukça fazla ilerliyor. Rampa inip çıkabiliyor. Tırmanma yapabiliyor. Merdiven çıkabiliyor" dedi.

Tv100 canlı yayınında Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ'un tanıtımı gerçekleştirildi.

Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ, tv100'de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında tanıtıldı.

NOKTA ATIŞIYLA HEDEFLERİ VURUYOR

KOZ'un özelliklerini anlatan Roketsan Yenilikçi Sistem Direktörü Dr. Emel Mehmet Yazıcıoğlu, "4 tane füzesi var bunlar çok küçük çapta güdümlü ve aracı başlıklı o yüzden de çok iddialı olduğumuz bir füze. Dünya çapında bu kadar küçük çapa güdümlü ve arayıcı başlıklı sistemi sığdırmak anlamında çok iddialıyız. Füzelerin adı ise Mete.

Tamamen uzaktan kumandalı. Etrafı önce gözetliyor oldukça uzaklaşıyor. Zaten güvenli olmayan bölgelere daha çok gidiliyor. Hedefi bulup ekranda görüp işaretletiyor ve daha sonra füzeyi ateşliyor.

MERDİVEN ÇIKIYOR DÜŞMÜYOR

Engebeli arazilerde, güvenli olmayan bölgelerde oldukça fazla ilerliyor. Rampa inip çıkabiliyor, rampa çıkabiliyor. Tırmanma yapabiliyor. Merdiven çıkabiliyor. En önemlisi oldukça robas. Düştüğü zaman kalkabiliyor ama kolay kolay düşmüyor

Dünya'da ilk füze anlamında. Dünya ilk olan bu kadar minyatür füzenin buna entegre edilmiş olması. Ama burada önemli olan o ve kendi kendine ateşliyor olması" ifadelerine yer verdi.

CİHAT YAYCI: SON DERECE GURUR VERİCİDİR

Profesör Doktor Cihat Yaycı ise, "Burada asker kayıpları yok. Bunu bir mağaraya sokuyorsunuz aynı şekilde meskun mahal sokuyorsunuz, gözetleme yapıyor ve yukarıya merdivenlerden çıkıyor. Kendisi ateşliyor ve askeri riske atmıyor. Önemli olan askerin canını riske etmemek. Bu çok önemli bir şey. Bu Mehmetçiğe yapılmış en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Son derece gurur vericidir. Bir teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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